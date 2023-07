La Diosa presume de nuevos tatuajes: La papaya de 40 libras y Rey El Mago

Tras ganarse los elogios por sus looks y poco después de lanzar su tema dedicado a la comunidad LGBT, La Diosa mostró a sus seguidores los dos nuevos tatuajes que se había hecho, ambos con significados muy especiales para ella.

El primero es el nombre de su pareja, Rey El Mago, padre su niña Rachel.

"Por segunda vez mi vida espero estés contento TE AMO", le dijo al enseñar las palabras grabadas en el costado derecho de su torso.

"Muy lindo quedó Te amo mi amor", reaccionó el productor musical.

El segundo es un homenaje a uno de sus más exitosos, y también polémicos temas: "La papaya de 40 libras".

Si provocativo es el tema y su coreografía, el sitio escogido en su cuerpo para llevar el guiño a la canción no podía ser menos.

Ocupando casi toda su nalga derecha y a todo color, La Diosa se tatuó la icónica frase "40 libras de aquí para allá" junto a la imagen de sí misma en el clip animado.

Tanto el tatuaje dedicado a Rey El Mago como este que reconoce su exitoso tema desataron las reacciones de sus seguidores que se dividen entre quienes los adoran y quienes no han quedado del todo convencidos, sobre todo por el segundo.

"Me da risa porque en vez de no ponerte a la altura que los que te critican tú haces lo mismo"; "Después de esto viene el tattoo de pinguita en un jardín frondoso y luego una crica rodeada de corales!!! no digo yo para no perder el orden de las cosas!!!"; "Qué falta de glamour!!! por la virgen del chicharrón!!! La mona aunque se vista de seda, mona se queda", le dijeron los más críticos.

"Qué original y el tatuador un monstruo, parece un dibujo. La verdad me gustó mucho"; "Cada quien haga lo que le salga su papaya con su vida y con sus redes"; "Wow quedo súper bueno tremendo trabajo. Ahí tienes el símbolo que te representa agua"; "La gente critica pero el tatuaje tiene un gran significado, para ella significa un cambio en su vida es su pompa"; "Está súper lindo y tiene unos colores bellos"; "Cada cual que haga con su vida lo que quiera el cuerpo y la piel es de ella no critiquen mas y déjenla ser feliz bendiciones mi vida"; "Las nalgas son de ella y le dio la gana!", le dijeron otros.