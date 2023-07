La Damosky escucha audio de su madre fallecida y rompe en llanto: "Hace años no oigo su voz"

La voz de una madre es un recuerdo que llevamos prendido al alma desde que nacemos y es muy difícil desprenderse de ese sentimiento, aún cuando los padres parten a otro mundo.

La influencer cubana conocida como La Damosky (Ariagna González) acaba de mostrar lo duro que puede ser para un hijo reencontrarse con una grabación de la voz de su madre fallecida.

La artista quedó tan impactada al vivirlo en una transmisión en directo, que no pudo contener las lágrimas y en medio del video rompió a llorar conmocionada.

Explicó que hace aproximadamente dos años su madre falleció en Cuba, pero recientemente alguien cercano a su familia le envió un audio con su voz.

En la grabación se puede escuchar a la madre de La Damosky cantando unos versos de propia inspiración, con la melodía de "Amor de Millones", un conocido tema de la cantautora cubana Sara González.

En los versos, la madre de La Damosky habla de cuánto echa de menos a su hija, cómo le duele que tengan que vivir en la distancia y todo lo que le gustaría volver a abrazarla.

"Amor mío no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Hija mía no te vayas, que lloro", se escucha en el audio.

La Damosky es una mujer con una proyección fuerte, enérgica, pero rompió en llanto al escuchar la voz de su mamá cantándole, desde una distancia que ya nunca podrá superar.

La artista no suele compartir este tipo de contenidos en sus redes sociales. Por el contrario, hace videos cortos, divertidos, sobre empoderamiento femenino y temas de erotismo en la comunidad latina en Estados Unidos.

También está incursionando en la música donde tiene próximo a estrenar un videoclip dedicado a los hombres tóxicos.