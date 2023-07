Vagabundo de Camagüey con úlcera sangrante necesita ayuda urgente

Leonardo Pacheco Rodríguez ha pasado los últimos 25 años vagando por las calles de la ciudad de Camagüey, principalmente por la de República.

Su vida, marcada por dificultades y la adversidad, es más difícil ya que padece de una dolorosa úlcera sangrante en la pierna, que está altamente infectada y representa un peligro inminente para su vida. Además, sufre de diabetes, lo que agrava aún más su condición de salud.

Captura de pantalla de Facebook

"Leonardo me cuenta que ha ido varias veces al hospital para que lo ingresen y ser tratado por los especialistas, ya que, por su condición de dormir en la calle, no tiene los recursos y la higiene adecuada para sanarse, pero la respuesta que recibe es: no tenemos con qué curarlo", contó en Facebook el periodista José Luis Tan Estrada.

El joven tuvo la oportunidad de conocer a Pacheco Rodríguez y escuchar su historia en primera persona. Es así como buscó la ayuda de un médico amigo para brindarle asesoría y conseguir algunos apósitos para tratar la herida.

Aunque pudo ofrecerle algo de alivio, queda claro que el hombre, de 75 años, necesita más atención y cuidado especializado urgente.

La úlcera en su pie necesita atención médica / Foto. José Luis Tan Estrada

El pasado del vagabundo cubano estuvo marcado por malas decisiones y errores que lo llevaron a la situación actual en la que se encuentra. Sin embargo, ahora se aferra a su fe en Dios para pedir un milagro de sanación.

Ya no bebe alcohol, una de las principales razones que lo condujeron a vivir en las calles, y busca un mejor futuro y la posibilidad de recibir ayuda y compasión de la sociedad.

El propio hombre confesó que, en muchas ocasiones, las personas en su situación no piden mucho, con un simple saludo se conforman; pero la realidad es que necesitan mucho más que eso: requieren atención médica adecuada, productos sanitarios y la compasión de aquellos que tienen el deber social de atenderlos.

Ante esta situación de desamparo y necesidad, Tan Estrada hizo un llamado a la comunidad para brindar su apoyo a este cubano y a otros en situaciones similares.

Se solicita cualquier tipo de donación, especialmente productos sanitarios que puedan ayudar a tratar la úlcera sangrante en la pierna de Pacheco Rodríguez. Además, invita a quienes lo vean a saludarlo, ya que un simple gesto puede significar mucho para él.

"A pesar de los errores y malas decisiones tomadas en el pasado por Leonardo y muchos como él, que los llevaron a sus condiciones de vida actual, no merecen ser abandonados por quienes tienen el encargo social de atenderlos y por la sociedad en general", concluyó.