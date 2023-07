Limay Blanco reitera pedido de ayuda para comprar casa a madre con nueve niños

El humorista cubano Limay Blanco reiteró el pedido de ayuda para comprar una casa para una madre de nueve niños que vive en extrema pobreza en la isla.

"Ya no sé qué más hacer con este caso de la mamá de los 9 niños, la casa # 24, Dios toque muchos corazones para poder comprarle una casa a esta familia y que no quede como muchos casos que he subido y no ha pasado nada. Hermanos ayúdenme a ayudar, Dios los bendiga", expresó el artista en su página de Facebook, donde recaba ayuda para los necesitados en la isla.

Publicación en Facebook

El humorista, líder de un proyecto de ayuda social nombrado "Cristo salva vidas" informó que los miembros de la iniciativa querían "llegar a 5.000 usd para comprar su casa" y anunció que publicaría cada transferencia en Facebook, como ha estado haciendo para transparentar el proceso.

Hasta la tarde del lunes solo habían podido reunir 160.000 pesos cubanos, que al cambio del dólar en el mercado negro equivale a 800 USD.

Al respecto, aclaró que si en esta semana no pasaba nada con el caso debería pasar a otro.

Precisó que en este caso solo se donará en cuentas bancarias en la isla, una en moneda nacional y otra en Moneda Libremente Convertible (MLC), pues en esta ocasión no dispone de cuentas en Estados Unidos.

Blanco había entregado en mayo un refrigerador a esa misma familia, formada por una anciana y una madre con nueve hijos que viven en condiciones muy humildes.

Uno de los niños de la familia es Samuel, un menor con el cual el humorista quedó impactado tras descubrir que comía raspa de arroz como desayuno.

Días después de ese descubrimiento, en junio, el humorista incluyó a ese amplio núcleo familiar en una entrega de ropas, alimentos y juguetes a diferentes familias cubanas en situación vulnerable.

Limay se ha convertido en los últimos años en un auténtico filántropo que sigue sorprendido por su capacidad para ayudar y resolver problemas a familias que subsisten en condiciones paupérrimas en Cuba.

A través de su proyecto humanitario "Cristo cambia vidas", sostenido gracias a las donaciones de personas generosas, Limay Blanco ha logrado entregar hasta ahora un total de 23 viviendas a familias vulnerables del país, y su aspiración es llegar a 100.

"La mano que da, nunca se va a quedar vacía", es una de las máximas que sostiene.