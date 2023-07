Joven devuelve teléfono móvil extraviado en Holguín: “Mi agradecimiento será eterno”

Un joven cubano le devolvió un teléfono móvil que encontró extraviado en Holguín a su propietario, quien le respondió que su “agradecimiento será eterno” por su acción, según publicación compartida en redes.

"Aún no me lo creo, esta mañana perdí mi teléfono cuando transitaba por el centro de la ciudad, un joven llamado Yoel, sin dudarlo un segundo, me lo devolvió y sin que mediara agradecimiento material, porque no lo aceptó. Yoel, no me bastará toda la vida para agradecerte tan significativo gesto”, apuntó Armando González, propietario del teléfono móvil a través del perfil de Facebook de Daysi Serrano.

También destacó sobre el joven que su honradez y honestidad le brotan por los poros. “Mi agradecimiento contigo será eterno y muchas felicidades a esa madre por haber cultivado semejantes valores en su hijo, gracias, infinitas gracias”, reiteró en su mensaje, en el que comparte una foto para del Yoel.

Captura Facebook/ Daysi Serrano

“¡Gracias, los valores no tienen precio!”, concluye González en la publicación, donde una usuaria comentó que el joven “es una muestra de que nuestra juventud no está perdida. En muchas familias se siembran valores”.

“Vale Yoel, siempre hay seres humanos que a pesar de las adversidades se manifiestan como se le ha enseñado con patrones de conducta, igual vale para Armando González. No son todos los que ante estos gestos hacen público el reconocimiento. Bendiciones a ambos”, apunta otro comentario.

A principios de este año, otro joven devolvió al actor cubano Luis Alberto García el teléfono que había extraviado su hija.

La historia la compartió en Facebook el actor Jorge Ferdecaz, quien relató que la niña dejó el celular sin querer en el baño del conservatorio de música donde estudia. Al llamar al número, un hombre contestó diciéndole que lo tenía consigo y que quería devolvérselo.

Luis Alberto también llamó y habló con un joven llamado Brayan, cuya esposa había encontrado el teléfono.

Al vivir tan lejos (en lo último del municipio Boyeros), se ofreció incluso a llevárselo a su dueña a la casa.

"Voy a llevárselo. No quiero que su niña esté sin poder llamarle. Mándeme su dirección", le dijo. Solo le puso como condición al actor que le regalara un autógrafo.

"Dos horas después me avisa con un timbrazo y bajo a conocerle y a recibir el móvil. ¡¿Se disculpa porque las guaguas están terribles?! Definitivamente él no es de ahora ni de aquí", relató Luis Alberto, admirado por la humildad del muchacho.

"Le digo que lo que acaba de hacer es algo casi inaudito es estos tiempos de miseria y de miserables", añadió.

Luis Alberto le dio el autógrafo prometido, en el que había metido dinero, pero el joven le rechazó.

"No lo hice por dinero ni por nada. Lo hice por mi mamá, que me crio sola y me enseñó desde niño que lo que no es de uno hay que devolverlo. Y si hoy en día nadie lo hace y aunque piensen que soy un bobo o un loco por pensar así, no me importa. Soy así pobre, pero honesto", le escribió Brayan en un mensaje.