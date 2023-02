Joven cubano devuelve móvil perdido a Luis Alberto García: "Él no es de ahora ni de aquí"

El actor cubano Luis Alberto García vivió una hermosa experiencia cuando un joven le devolvió el móvil de su hija que se le había perdido.

La historia la compartió en su muro de Facebook su amigo, el también actor Jorge Ferdecaz.

Según el relato, la niña dejó el celular sin querer en el baño del conservatorio de música donde estudia. Al llamar al número, un hombre contestó diciéndole que lo tenía consigo y que quería devolvérselo.

Luis Alberto también llamó y habló con un joven llamado Brayan, cuya esposa había encontrado el teléfono.

Al vivir tan lejos (en lo último del municipio Boyeros), se ofreció incluso a llevárselo a su dueña a la casa.

"Voy a llevárselo. No quiero que su niña esté sin poder llamarle. Mándeme su dirección", le dijo. Solo le puso como condición al actor que le regalara un autógrafo.

"Dos horas después me avisa con un timbrazo y bajo a conocerle y a recibir el móvil. ¡¿Se disculpa porque las guaguas están terribles?! Definitivamente él no es de ahora ni de aquí", relató Luis Alberto, admirado por la humildad del muchacho.

"Le digo que lo que acaba de hacer es algo casi inaudito es estos tiempos de miseria y de miserables", añadió.

Luis Alberto le dio el autógrafo prometido, en el que había metido dinero, pero el joven le rechazó.

"No lo hice por dinero ni por nada. Lo hice por mi mamá, que me crio sola y me enseñó desde niño que lo que no es de uno hay que devolverlo. Y si hoy en día nadie lo hace y aunque piensen que soy un bobo o un loco por pensar así, no me importa. Soy así pobre, pero honesto", le escribió Brayan en un mensaje.