Médico cubano sufre asalto con un machete en La Habana: "Me hubieran matado por un teléfono móvil"

Un médico cubano sufrió asalto en una calle de La Habana por dos individuos que una mañana lo atacaron con un machete para quitarle su celular.

Denny Orlando Rodríguez Hernández, natural de Holguín, relató en su perfil de Facebook que el pasado 28 de agosto fue víctima de un asalto a las 11:00 am en el municipio Cerro.

"Fui atacado por dos individuos con un machete, provocando lesiones en mi cuerpo. Ese mismo día identifiqué a uno de los individuos y lo cogieron (ese mismo día), el cual me había robado mi teléfono móvil...", dijo.

Captura de Facebook / Denny Orlando Rodríguez Hernández

Denny Orlando compartió varias fotos de los hematomas que aún tiene en su cuerpo, consecuencia de los golpes que le propinaron.

A pesar de haber hecho la denuncia y de haber capturado a uno de los ladrones, el joven galeno ha sufrido el mal trabajo de la policía.

"Instrucción penal nunca tomó el caso, teniendo el actor del robo con violencia hace un mes, me dijeron que me iban a llamar, que el caso lo llevaba el teniente coronel Mastrapa, de [la estación policial] Acosta. No me avisó instrucción penal para nada. Fui a tramitar esta queja a atención a la población de los Consejos de Estado y a la delegación nacional de la PNR y nada", subrayó.

El médico trabaja en el Hospital Materno Infantil de 10 de Octubre, aunque pidió la baja laboral por el bajo salario que recibe y por "razones que es mejor callarse, que casi todo el mundo sabe y se hacen lo de la vista gorda".

"Solo quiero justicia para que personas como yo no pasen por la desagradable situación y lo peor, me hubieran matado por un teléfono móvil que ni cinco veces mi salario como médico me lo pagan. Es indignante este tipo de situaciones y que no estemos seguros en nuestro país, y que no se haga justicia, pero calla y traga", recalcó.