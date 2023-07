Adolescente sin recursos tendrá fotos de 15 años tras solidaridad de cubanos

Una adolescente cubana sin recursos tendrá las fotos de sus 15 años gracias a la solidaridad de sus compatriotas que conocieron de su caso en las redes sociales.

"¡BANDA!, logramos concretar todo para los 15 de la niña. Verdad que la movilización organizada logra montón de cosas lindas. Ya nos comunicamos con la mamá, no tiene cómo agradecernos. Gracias a todos, se pudo", anunció en Facebook Dennis Valdés Pilar.

Captura de Facebook / Dennis Valdés Pilar

Valdés Pilar se refiere a Noraime BP, una cubana que días atrás compartió su historia en el grupo de Facebook 'Madres cubanas por un mundo mejor', donde relató las vicisitudes de su familia para festejar el cumpleaños de su hija.

"Soy una madre esmerada. En mi labor como tal, le he dado mi vida a mis hijos como he podido, sacrificándolo todo. Ahora falta poco para que mi nena me cumpla los 15 y no podré tirarle sus fotos. Al menos he mirado los precios y todos los catálogos están en MLC, y en moneda nacional no baja de 30 mil", señaló.

Noraime aclaró que su niña es "muy conforme", que conoce la situación económica de la casa y que por eso no le pidió nada, e incluso como consuelo le dijo que no quería las fotos, pero al mismo tiempo, la niña se embulla al ver a sus compañeras tirándose las fotos y arreglándose.

Captura de Facebook / Madres cubanas por un mundo mejor / Noraime BP

"Se me parte el alma. A pesar de que no puedo, quisiera poder tirarle las fotos porque se lo merece. Es una nena muy buena en la casa y en sus estudios. Disculpen la muela y les agradezco por leerme. Espero que me entiendan, estoy desecha en esta situación y este país, aunque trabajando, no alcanza para nada. Menos para esto", concluyó la angustiada madre.

Cientos de personas comentaron en el post, donde le dieron sugerencias para poder celebrar los 15 de la niña.

Algunas personas se brindaron para arreglarle las uñas, otras para la peluquería, y hubo alguien que hasta le ofreció regalarle un vestido.