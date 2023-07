Cubanos abordan cuarto vuelo de deportación de Miami a La Habana

El gobierno de Estados Unidos repatrió este jueves a un nuevo grupo de cubanos en el cuarto vuelo de deportación que realizan las autoridades del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde abril.

El avión con los cubanos -en una cifra que no ha trascendido- se alistaba para partir al filo de este mediodía desde el Aeropuerto Internacional de Miami, según reportó desde el lugar el periodista Mario Vallejo.

Los cubanos fueron transportados en pequeños autobuses desde el Centro de Procesamiento Krome hasta el Aeropuerto de Miami.

En el grupo viajaba por primera vez una mujer. No está claro si es la única.

Algunos familiares se concentraron del otro lado de la cerca destrozados por la noticia.

"Yo soy una persona muy fuerte pero esto me rompe...ver a mi familiar que no ha hecho nada malo y ver que le hayan quitado la posibilidad de ser padre, no lo puedo entender", lamentó una mujer que se queda a cargo de un niño de 10 años, pues acaban de deportar hoy al padre y la madre del menor reside en Cuba.

Imágenes difundidas por el periodista Javier Díaz, muestran el desespero de esa misma familia, que no dudó en perseguir por carretera a los tres pequeños autobuses que trasladaban a los cubanos.

El cuarto vuelo de deportación tiene lugar a poco menos de un mes del tercer vuelo. El pasado 22 de junio el gobierno de Estados Unidos repatrió a un grupo de 36 cubanos, todos hombres.

En ese grupo 13 habían salido ilegalmente del país por vía marítima, mientras que los restantes habían viajado al exterior de forma legal y luego se incorporaron a rutas irregulares para ingresar a territorio estadounidense.

Hasta el anterior operativo, el gobierno de Estados Unidos había devuelto un total de 225 cubanos desde que se reanudaron los vuelos de deportación del ICE, a finales de abril.

Los deportados son inmigrantes cubanos que han perdido sus entrevistas de miedo creíble al entrar al país y han recibido un documento I-220B (orden de deportación), aunque se mantenían en libertad bajo supervisión.

Las operaciones de deportación se suman a las medidas de emergencia aplicadas por la administración de Joe Biden para controlar el flujo descontrolado de inmigrantes cubanos por la frontera sur de EE.UU. y las costas de la Florida.

Las autoridades han incrementado las detenciones de inmigrantes con 1220B cuando comparecen a citas en las oficinas de ICE.

El número de detenciones se incrementó tras una ronda de conversaciones migratorias entre delegaciones de Cuba y EE.UU. en Washington DC, en la que la representación cubana se comprometió a reanudar el recibimiento de deportables y autorizar al menos dos vuelos mensuales.