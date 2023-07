Joven cubano dispuesto hasta contraer VIH para donar tratamiento a su madre con hepatitis C

Un joven cubano está dispuesto hasta contraer VIH para donar tratamiento a su madre con hepatitis C, quien no cuenta con los medicamentos necesarios para atender esta grave enfermedad, según denuncia trascendida en redes.

“Tengo a mi mamá enferma con hepatitis C, la cual si no se trata a tiempo puede convertirse en cirrosis hepática y luego en cáncer, por lo cual mi madre, sin el debido tratamiento, puede llegar a la muerte. Mi queja es que los medicamentos que necesita no los hay abiertamente para casos como el de ella”, apuntó este jueves en Facebook el joven habanero Cley Otaño, en una denuncia dirigida al Ministerio de Salud Pública.

También refiere que el tratamiento que lleva su madre solo “está dirigido para personas con VIH y eso se los aplaudo, pero ¿y las otras personas cómo pueden curarse? ¿Se mueren?”.

Captura Facebook/ Cley Otaño

“Este país siempre se ha dado en el pecho con el tema de la salud, disponiendo médicos y medicinas para otros países, cuando aquí siempre hay tremenda carencia y todos los cubanos en su mayoría han pasado por situaciones donde no se puede mejorar su nivel de salud por falta de algo”, subraya Otaño en su publicación.

Asimismo, pregunta cómo va a mejorar la salud de su mamá sin ese tratamiento que no está a su alcance al igual que otras personas con esa misma enfermedad.

“¿Tendré que coger VIH yo para donarle las pastillas a mi madre? Si esa es la solución, lo hago sin pensar, pero busco respuesta de ustedes”, concluye en su denuncia el joven habanero.

Tras su publicación, una usuaria comentó que se quedó “sin palabras”, además de exponer que “todo aquí es así. Cuba potencia médica, y los pacientes no pueden obtener los medicamentos, a menos que los manden a comprar a otro país”.

“Escribe a Limay Blanco, él te puede ayudar, porque esperanzas con este gobierno no hay”, le sugiere otro internauta.

En otra respuesta, una usuaria le recomienda que busque en grupos de Facebook las medicinas que necesita su mamá. “Hay un grupo que se llama Paloma, búscalo en Facebook que ahí te dan los medicamentos gratis si lo tienen a disposición”, se lee en los comentarios, donde otros se brindaron a buscar el medicamento.

No es la primera vez que cubanos acuden a las redes sociales en busca de medicamentos, además de denunciar la desatención que reciben por parte de Salud Pública ante sus enfermedades ante la alarmante escalada de la crisis sanitaria en el país y la falta de suministros médicos, que afecta directamente a los más vulnerables, como pacientes con condiciones médicas crónicas o enfermedades graves.

Esta semana el gobierno cubano, a través de la empresa estatal BioCubaFarma, reconoció que de los medicamentos que se fabrican en el país están en falta un total de 251, una cifra que representa el 40 % del cuadro básico de medicinas del país.

No hay Dipirona de 500 mg en tabletas, ni Aspirina de 500 mg en tabletas, mientras que el Paracetamol 500 mg en tabletas debe llegar en agosto el principio activo para dos meses de cobertura.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, también ha reconocido que esta crisis no se va a solucionar en un corto período de tiempo, aunque asegura que “se trabaja para disminuir el número de faltantes en la medida de lo posible".

Este miércoles trascendió el pedido de la madre cubana Sobeyda Galano para conseguir los medicamentos necesarios para su hijo, que sufre de epilepsia.

El hijo de Galano fue sometido a una traqueotomía, y aunque la intervención fue un éxito, la preocupación persiste, ya que necesita con urgencia el suministro de Clonazepam o Fenorvital para evitar futuras convulsiones.

La situación es desgarradora, y la madre teme por la vida de su hijo si no obtiene los medicamentos necesarios a tiempo. "Si me pudieran ayudar, se los agradecería muchísimo", escribió en Facebook.

En abril último, el cubano Yoel Miguel Bencomo pidió ayuda para que su hijo, Cristian, reciba una visa humanitaria y un trasplante de hígado en otro país, ya que padece de atresia de las vías biliares, y no puede recibir esa tratamiento en la isla.

En ese mismo mes, también, se conoció que una mujer falleció y decenas de pacientes se contagiaron con hepatitis C por violaciones de medidas de bioseguridad en dos hospitales de Holguín durante el procedimiento de hemodiálisis.