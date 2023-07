Régimen prohíbe himno y bandera de Cuba en pelea de Robeisy Ramírez en Japón

El gobierno cubano ha conseguido impedir que se escuchen las notas del himno nacional y que se haga uso de la bandera de la isla durante la pelea con que el boxeador Robeisy Ramírez este martes defenderá su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Tokio, Japón.

"No se pierdan esto, me acaban de informar que más allá del himno -que no es de ellos- no puedo subir al ring con la bandera en el short ni con la bandera puesta. Con nada. ¡Qué locura! Indiscutiblemente están pendientes, les duele que uno tenga éxito fuera de Cuba”, dijo Robeisy en un video que compartió en sus historias de Instagram.

“De eso es de lo que quiero que se den cuenta todos los que no han tenido el valor de hablarlo, de lo que son capaces esos HP”, añadió.

En otro video compartido por el púgil, se escucha el momento en que su abogado le explicó que como consecuencia de una gestión de la Embajada del régimen en Japón, no podría escucharse el himno.

“Robeisy, me acaba de informar la promotora de aquí que hay una información con el tema de los himnos. Como sabes, los himnos se ponen en la presentación oficial de las peleas de campeonato, pero penosamente, la Embajada del Gobierno de Cuba contactó a la televisión para prohibir que se toque el himno en tu pelea", se escucha decir al abogado.

“Yo hablé con el promotor y tienes la alternativa de no utilizar himno o de entrar con el himno de EE.UU. al ring. Discúlpame que te diga eso minutos antes del pesaje", le explicó.

"No, yo no voy a entrar con el de EEUU, o entro con el de Cuba o no entro con ninguno, es mi patria, ¡qué falta de respeto!", contestó el monarca olímpico de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

"Una vez más la dictadura pone su asquerosa mano para arruinar mi éxito… Pero no van a poder. ¡Patria y Vida!", se puede leer junto al video difundido por el boxeador cienfueguero, apodado “El Tren”, quien también hizo una publicación en Twitter a raíz de lo ocurrido.

Robeisy, quien posee un récord de 12 peleas ganadas en 13 salidas al ring durante su etapa en el boxeo profesional, aseguró que esa prohibición no afectará la pelea, pero acotó que es importante que se sepa para poder mostrarle al mundo el motivo por el cual no podrá cantar su himno antes de boxear.

"Yo estoy en Japón, ya no tengo nada que ver con esos comunistas y me prohíben en este país, que no entiendo como caen a los pies de una isla tan pequeña, que son unos hijos de p..., para impedir que yo no entre con mi himno. Yo soy cubano y eso es una estupidez", dijo el púgil indignado.

Ismael Salas, entrenador del boxeador, calificó de "falta de respeto de la embajada" lo acontecido. "Eso es para que todo el mundo entienda lo que es el comunismo y por qué yo estoy en contra de todos esos comunistas. No entiendo por qué nosotros habiendo nacido en esa isla somos negados por el Gobierno", añadió.

"Ya estando en Japón, tratando de controlar lo que yo quiera hacer con mi vida... y todos los que trabajan aquí en la embajada, viviendo la vida cuando el pueblo está allá pasando hambre, lo que hacen es, en vez de venir a apoyarme, prestarse para esas gracias y faltas de respeto", lamentó Ramírez.

El boxeador defenderá este 25 de julio frente al anfitrión, Satoshi Shimizu, la corona que obtuvo en abril.

Doble campeón olímpico, Ramírez abandonó el equipo Cuba en 2018 en México, donde se encontraba preparándose para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Ferviente crítico del régimen cubano, en julio de 2021 -pocos días después de las históricas protestas antigubernamentales en la isla- Robeisy Ramírez calificó a su coterráneo Julio César la Cruz de "arrodillado de la dictadura", luego de que este gritara "¡Patria y Vida no!, ¡Patria o Muerte, Venceremos!", tras su victoria en la pelea frente al cubano nacionalizado español Enmanuel Reyes, en las Olimpiadas de Tokio.