Guantanameros atemorizados por aumento de la violencia: “¿Dónde estamos viviendo”

Guantanameros han reaccionado con preocupación al aumento de la violencia en esa región oriental en los últimos días y se preguntan hasta cuándo va a tener que vivir en la inseguridad y el pánico.

“Es doloroso y penoso lo que está pasando en nuestro pueblo… Ya ningún sitio es seguro, ya las personas no están tranquilas ni en su hogar. Un asalto ayer, un robo hoy, un asesinato mañana, y yo pregunto ¿dónde estamos viviendo?”, escribió en un post de Facebook que se ha vuelto viral joven guantanamera que se identifica como DagLove León Cortina.

Facebook / DagLove León Cortina

León Cortina considera que se trata de un momento de barbarie donde la delincuencia se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad.

“Es demasiada la violencia y cada vez el pánico aumenta en la población. Ya no se pueden identificar al ladrón, ni al asesino pues se perdió el patrón, ahora puede ser cualquiera; lo mismo un menor de edad de 15 años o un anciano, ya puede ser tu vecino ¡Ese mismo con el que compartías! Estamos viviendo tiempos tristes que al que ayudaste ayer, te clava el cuchillo o te ahorca para robarte hoy. No se puede confiar en nadie”, comenta.

“Cuba llora y la violencia es generalizada y nada parece frenarla. Solo tú mi Dios puedes poner tu mano para Que se restablezca la humanidad y que nadie tenga que pasar por ninguna pérdida de esta índole”, concluye la reflexión, motivada por los dos sonados asesinatos del último fin de semana.

Al post de León Cortina reaccionó otra mujer guantanamera, Sheila Savigñón Hernández, quien criticó a las autoridades por tratar de enmascarar la ola de violencia.

“Y así incontables asesinatos se inscriben en la ola de violencia que afecta a nuestro país y que el gobierno se niega a reconocer recalcando que se exageran los casos de violencia de género en Cuba y reiterando el viejo discurso de que ´la seguridad ciudadana es uno de los logros de la revolución’”, dijo

Savigñón Hernández cuestionó la actitud del gobierno cubano quien recientemente culpó a los medios independientes de estar intentando crear una percepción de violencia en Cuba.

“Hasta cuándo van a seguir endulzándonos los oídos con cosas que todo el pueblo sabe que no son verídicas, cuánto más hay que resistir, que indignación para el pueblo que es el único que sufre toda y cada una de las cosas que se vive a diario”, lamentó.

Facebook / REVOLICO GUANTÁNAMO

“Pero cuidado no digas lo que sientes, no expreses la realidad porque todos sabemos lo que pasa. Todo ciudadano no es libre de expresar lo que piensa porque lo privan de sus derechos”, concluyó.

Precisamente este domingo un joven fue asesinado a puñaladas durante una discusión en la ciudad de Guantánamo.

Según refirió un testigo de los sucesos al periodista local Miguel Reyes Mendoza, “se sentía una discusión entre jóvenes; resaltaba la voz de una muchacha pidiendo que acabase la discusión y se sintió cuando el asesino le gritaba cosas al nombrado Vicente y este lo apuñaló porque la misma víctima exclamó: ‘me pinchaste’”

La víctima corrió para escabullirse en el área conocida como El Malecón, precisó la fuente.

“El asesino corrió tras la víctima con un cuchillo, se sentían al instante unos gritos y luego los otros dos acompañantes fueron a ver que había sucedido y exclamaban el porqué del hecho y luego los tres se marcharon y abandonaron el cuerpo”, agregó la fuente.

El periodista lamentó el suceso y pidió a las autoridades que garanticen las medidas de seguridad y cuiden a la cuidad y sus ciudadanos.

El hecho ocurre solo unas horas después de que un fotógrafo cubano fuese asesinado en Guantánamo por supuestos ladrones que intentaron robar en su vivienda.

En esta ocasión, Reyes Mendoza dijo que la víctima, identificada como Orlando, no solo era fotógrafo de cumpleaños, sino que mantuvo a la población guantanamera informada durante la pandemia de Covid-19.

En las imágenes difundidas por el periodista se ve la policía en la residencia del fotógrafo en la calle Narciso López de Guantánamo, adonde los ladrones habrían entrado para robarle la caja fuerte, según testimonios de sus vecinos en Facebook.

En abril pasado también fue asesinado David Alexis González Joseph, locutor de la emisora radial CMKS de Guantánamo, y sus agresores fueron detenidos este mes, según informes oficiales.

Disímiles reportes de robos en esa ciudad también han trascendido en las últimas semanas.