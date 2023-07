Cubano con I-220A arremete contra Biden: Me quitaron los Food Stamps y no tengo permiso de trabajo

Un joven cubano que arribó hace un año y medio a Estados Unidos y se encuentra con una I-220A, también conocida como “Orden de Libertad Bajo Palabra", generó inmensa polémica en redes sociales tras arremeter contra el presidente Joe Biden, al que reprochó las dificultades que tiene para mejorar su estatus migratorio.

"Llevo un año y seis meses en este país, no tengo permiso de trabajo, no tengo una residencia, no tengo una licencia, no tengo un social [security], no tengo un seguro médico y los food stamps me los acaban de cancelar completamente. Yo quiero mandarle este comunicado a Biden, al viejo sing... ese que está en la presidencia en Washington”, dijo al inicio de un video el joven, que se identificó a sí mismo como Bryan Joan López Ávila.

“Papi, usted no nos deja trabajar a nosotros, a la gente de la I-220A, ¿me entiende? Pero todos los procesos migratorios cuestan dinero. ¿Qué quiero decirte con eso? Si tú no nos dejas trabajar a nosotros, nos mandan a corte para que gastemos dinero y no nos dejas trabajar....¿De qué ping...vamos a vivir nosotros? Y si trabajamos y nos cogen trabajando, nos meten presos”, cuestionó López Ávila.

La actitud del joven generó decenas de comentarios en los foros donde se ha compartido el video, la mayoría arremetiendo contra sus formas y recomendándole que trabaje aunque sea "en negro", si es lo que le toca en esta etapa de su vida.

Aunque una gran cantidad de internautas lo critican y lo comparan con otros cubanos que llevan el mismo tiempo que él en Estados Unidos y ya tienen la mayoría de sus papeles resueltos, no faltan quienes creen que en el fondo algo de razón sí tiene, solo que le fallan las formas a la hora de expresar su descontento.

Varios internautas le reprocharon que pida “limosnas con escopeta en USA”, cuando seguramente en Cuba se callaba ante la ineficiencia de un gobierno que tiene hundidos a los cubanos en la miseria.

“Exígele a Díaz-Canel, hay más de 12 millones de indocumentados viviendo desde hace más de 30 años y pagando sus impuestos en este país, así que estotalmente injusto que personas que recién llegan estén reclamando food stamps, permiso de trabajos, y por último quieren que los mantengan", opinó una internauta.

“Que venga para Cuba para que aquí le den los food stamps y todo lo que el niño quiere”, observó jocoso otro comentarista.

Quienes llevan más de un año y un día en Estados Unidos no pueden aplicar a su residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano porque dicha ley establece el parole como un requisito, no la I-220A.

El gobierno de EE.UU. le otorga la I-220A a ciertas personas que han estado detenidas y después liberadas por oficiales de inmigración.