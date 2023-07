El Taiger pone a gozar a su público en Gran Canaria: "La tranka de tu país haciendo historia"

El Taiger volvió a disfrutar del cariño de su público y a vivir en primera persona el éxito de sus tema en España.

Tras actuar en Tenerife, El Taiger estuvo este lunes en Gran Canaria, como parte del cartel de las 541 Fiestas de Santiago de Gáldar.

En sus redes sociales compartió un momento del concierto donde se ve a sus fans entregados, cantando y disfrutando de su presentación este 24 de julio, víspera del Día de Santiago.

Memorable fue el especial momento en que cantó su internacional hit "La Historia" y, como en ocasiones anteriores, el público se deja llevar por la letra y canta al unísono el tema que tanto ha sonado en España.

"La tranka de tu país haciendo historia", escribió al compartir el fragmento en Instagram, donde sus seguidores no escatimaron en dejarle mensajes de elogio y felicitación.

"Qué bien estás pensando... centrando en el sentimiento que eres llamado música"; "Eso sí es un concierto de verdad"; "Duro. Ashe así es cómo se demuestra. Un abrazo fuerte mi hermano"; "Qué orgulloso me siento de jugar en este equipo"; "Qué orgullosa estoy de haber estado ahí y de vivir aquí Gáldar"; "El que tiene ángel, no le afectan los demonios"; "Pero qué bien lo estás haciendo Jose lo positivo atrae el éxito, imágenes que dicen más que mil palabras "; "Big Taiger rompiendo, orgullo cubano"; "Me encantó, fue un placer verte tan cerca y bailar tus canciones que me encantan, ole mi Cuba "; "Gracias por hacer que gozara tanto y que fuera una noche espectacular"; "Papi tú sí la montas donde sea", se lee entre las muchas reacciones a su vídeo.

"La Santa de tu abuela no se equivocó al decir que donde llegues tienes un pueblo; es increíble ver cómo tienes todas esas miles de personas alborotadas con tus exitosos temas, eres especial Jose", le dijo otro.

Sin dudas, la gira de El Taiger le está dejando muy buenos recuerdos e incontables evidencias del éxito de su música allende los mares. Recién llegado se sorprendió al escuchar un tema suyo, su colaboración con Nesty titulada "Quiérete", sonando en el icónico restaurante Fanático de Madrid.

La próxima parada de La Historia Tour 2023 será este 27 de julio en Málaga.