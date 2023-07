Chocolate habla de cuando estuvo preso en Cuba

Chocolate MC no teme contar a sus seguidores las experiencias más negativas de su vida, incluso cuando estuvo en la cárcel en Cuba.

El Rey de los Reparteros comenzó un nuevo proyecto, el podcast “La Junta” en YouTube, para él un sueño cumplido, en el que sin tapujos habló de este momento.

Captura Instagram / Chocolate MC

Durante el programa el reguetonero aseguró que hay muchos youtubers e infuencers cubanos que están controlados por la Seguridad del Estado, y según él uno de ellos es Alain Paparazzi.

La acusación de Chocolate vino acompañada de un video que el propio Alain publicó en sus redes en el que un supuesto compañero de cárcel del reguetonero, en la Compañía 1 de la 1580, dice que este se la pasaba drogado, empastillado y pidiendo comida por los pasillos de la prisión.

El cantante añadió que no sabe quién es ese sujeto y que su mamá se encargó siempre de que no le faltara nada en la cárcel, además de que era muy querido por todos allí dentro.

Un tema que salió a relucir fue cuando Yomil y El Dany fueron a la cárcel y junto a Chocolate hicieron una actividad para el resto de los presos.

“El preso es un preso. Cuando tú eres un preso, tú estás preso. Me están dando la oportunidad de hacer una actividad dentro de la prisión, de cantar, por la fama que tenía y porque verdaderamente la dictadura y los militares allí dentro no tienen la oportunidad de tener un cantante preso ahí todos los días”, relató Chocolate.

De acuerdo con Chocolate, su condición de artista le traía muchos beneficios dentro de la cárcel: “Ellos me estaban dando pabellones de 12 horas, de 24 (…) hice como tres actividades, me gané mis pabellones, salir para campamentos, me dieron campamento por tocar ese día”.

El reguetonero afirmó que no le agradece a la dictadura por esos momentos, sino a la persona, el político de la cárcel, que le dio esas oportunidades.

Chocolate añadió que Alain Paparazzi habla de lo que no sabe porque “el preso es preso”, y que cuando ve un talento disparado o alguien que es influyente con las masas como el influencer sabe que detrás está la Seguridad porque lo quieren tener todo controlado.

Las historias de Chocolate MC en la cárcel no se reducen a su etapa en Cuba, pues desde su llegada a Estados Unidos el artista ha estado varias veces en prisión, la más reciente el pasado junio, pero tal vez ese sea tema de otro podcast.