Javier Sotomayor, a 30 años de su récord mundial: "Predecir quién o cuándo superarán mi marca es muy difícil"

La tarde estaba hermosa, aquel 27 de julio de 1993 el sol castigaba como era habitual en el verano de Salamanca, añeja ciudad española perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León.

Las gradas de su pequeño estadio atlético estaban repletas esperando a la máxima atracción: ¡el saltador Javier Sotomayor!, quien ya había escrito una página de gloria allí al establecer su primer primado mundial al aire libre de 2 metros 43 centímetros en septiembre de 1988.

… Y el cubano no defraudó: 2,45, récord del orbe que ha permanecido imbatible por espacio de 30 años. Creo que ha sido el Príncipe de las Alturas uno de los deportistas que más he entrevistado en mi vida y hoy, a horas del aniversario de su sin par hazaña, no podía decirme que no.

¿Qué hace el Soto, cómo celebra el aniversario 30 de su aún vigente plusmarca?

Estoy festejando mi trigésimo aniversario con varias actividades: mi cóctel 2,45 elegido entre varios bartenders, recibí en mi pueblo natal Limonar un homenaje que incluyó una actividad deportivo-cultural; en mi BAR 2.45 y en la sala Ballroom del Hotel Internacional de Varadero, Maykel Blanco y su Salsa Mayor (grupo que fundé) harán conciertos en mi honor.

Este jueves 27 en la Embajada española en La Habana se me hará un reconocimiento que debe incluir el documental que tú me hiciste “El Príncipe de las Alturas” y a mi regreso a España, después del Mundial, habrá otros homenajes en Salamanca y en Guadalajara.

Vaya, que no te puedes quejar. ¿Actualmente dónde resides?

Vivo en Guadalajara, ciudad situada a unos 60 kilómetros de Madrid y que por muchos años ha servido de base de entrenamiento a la selección cubana de campo y pista.

Ha aumentado tu prole; ya va por cinco y al fin… una niña.

Pues sí. Son cinco: Javier, Xavier, Jaxier, Jadier y Jaxari, los últimos tres viven con su mamá, también en Guadalajara.

Javier Sotomayor con sus hijos / Cortesía

A 30 años de tu RM ningún humano ha osado derribar tu varilla. ¿Ves a alguno con posibilidades en la actualidad?

Ya son 30 años del 2.45 y 35 como recordista: recuerda que yo establecí con 2 metros 43 centímetros el récord bajo techo y después marqué tres al aire libre. En los años 2013 y 2014 se acercaron dos saltadores: el ucraniano Bohdan Bondarenko y el catarí Mutaz Essa Barshim pero no lo han podido lograr.

De hecho sigue siendo Barshim el mejor saltador de los últimos años. Predecir quién o cuándo superarán mi marca es muy difícil. Desde el 8 de septiembre de 1988 he estado convencido de que alguien, en algún momento, sobrepasará mi marca; la vida y el desarrollo están basados en la superación.

Hablemos de tu retoño, ¿qué características posee, lo ves para llegar a ser un grande como tú?

Mi hijo Jaxier, quien es campeón de España sub-16 a pesar de tener solamente 15 años, tiene una buena estatura, constitución física adecuada para un saltador y es de carácter fuerte para sus entrenamientos y competiciones.

Con su hijo Jaxier Sotomayor / Cortesía

De momento, para su edad está por encima de la media mundial. No quisiera adelantarme a decir que se acercará a mis resultados; es solo una fantasía, es lo que más quisiera como padre y entrenador.

Se han visto casos que a temprana edad se destacan mucho y luego hacen una meseta en sus resultados y otros lo contrario, con el tiempo van mejorando y mejorando. Lo cierto es que el que con 15 y 16 años no sea medianamente bueno en esta disciplina no se destacará en el futuro y mi hijo está sobresaliendo. Esperemos.

Atletismo cubano actual ¿alguna esperanza para París 2024?

Son épocas diferentes la que se vive hoy en sentido general a la que me tocó a mí y eso se ve reflejado en el deporte y más en Cuba.

Hoy día, con el por ciento que reciben los atletas de mi deporte, con una buena inversión y/o administración pudieran vivir mejor, pero muchos buscan superarse o probarse a otros niveles en otras ligas, buscan también estar económicamente mejor ellos y sus familias. En mi época yo hubiera tenido… ¡uff! jajajaja. Espero que con las leyes actuales se puedan conjugar ambos aspectos: que no se vea limitado ningún sueño o esperanza y a su vez puedan seguir compitiendo por Cuba.

Para París en nuestro deporte no contamos con muchos atletas que puedan subir al podio; los casos de los triplistas Leyanis Pérez y Lázaro Martínez, algún saltador de longitud, son para mí los que más posibilidades tienen.

A pesar de vivir en España, mantienes tu puesto en la Federación Cubana de Atletismo ¿es así?

Pues sí, soy el secretario general de la Federación Cubana, paso tiempo entre los dos países. En la Habana tengo además mi BAR 2,45 y en España me dedico a entrenar a mi hijo.

Felicidades Príncipe de las Alturas. Quien tuvo la oportunidad de seguirte durante toda tu carrera desde el 2,33 récord nacional, pasando por tus títulos en Mundiales Bajo Techo y al Aire Libre, tus medallas olímpicas con el oro en Barcelona 92 y la plata en Sydney 2000 y tus cuatro plusmarcas del orbe, vive orgullosa de ti. Cuba, España, el mundo están orgullosos de ti ¡adelante campeón que 30 años no son nada!