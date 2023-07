Captan momento en que ladrones roban bicicleta en Miami

Una pareja de presuntos delincuentes fueron captados por una cámara cuando robaban una bicicleta en Miami, utilizando una sierra radial para cortar el candado que la mantenía asegurada en un parqueo de bicicletas.

Las imágenes, compartidas en la cuenta de Instagram de lifestyle_miami, dejan ver a dos hombres que extraen una radial de una mochila y cortan la cadena o candado de la bicicleta mientras los coches circulan a su lado.

Se desconoce si los hechos, ocurridos durante la noche frente al concesionario de automóviles Sixt (ubicado en 701 5th St, en Miami Beach), fueron denunciados ante la policía.

A juzgar por las imágenes, la bicicleta era un modelo plegable de color blanco, con cambios de velocidad y posiblemente con motor y batería eléctrica. La persona que grabó la escena pasaba en un automóvil por el lugar.

Los presuntos ladrones actuaron con tranquilidad, a pesar del intenso tráfico en la zona y el llamativo chisporroteo que provocó el corte del metal en medio de la oscuridad de la noche.

El lugar de los hechos / Google Maps

“No sé qué es peor, si la gente robando o la gente grabando en vez de llamar al 911”, comentó uno de los usuarios en la cuenta de Instagram que publicó el video.

“Vivimos en un mundo donde la gente prefiere sacar sus teléfonos para grabar antes que llamar al 911”, opinó otro, mientras que otros usuarios se quejaron de que la escena se puede con frecuencia en las calles de Miami.

A finales de mayo, una banda de delincuentes desvalijó un condominio de Brickell, donde sus vecinos guardaban bicicletas de alta gama que fueron sustraídas por los ladrones, quienes planificaron el golpe pero fueron captados por las cámaras de seguridad.

Los hechos ocurrieron en el edificio de condominios Nine at Mary Brickell Village, ubicado en 999 SW First Ave. Según la policía de Miami, los ladrones acudieron al lugar preparados y apertrechados para robar las costosas bicicletas.

Utilizando un soplete y una sierra para abrir candados y sacar las bicicletas de sus depósitos, un grupo de siete jóvenes forzó las cerraduras y los candados de las bicicletas, y bajaron con ellas por las escaleras de servicio.

A juzgar por las imágenes de las cámaras de seguridad, la banda –en la que había una mujer joven– actuó a plena luz del día y con aparente tranquilidad.

A comienzos de mayo, dos cubanos que llevaban menos de un año en Estados Unidos fueron detenidos cuando intentaban robar bicicletas estacionadas.

En abril de 2021, un cubano de 29 años residente en Florida, compareció en corte acusado de robar bicicletas en Doral, muchas de ellas valoradas en miles de dólares. El hombre fue arrestado luego de haber sido denunciado a la policía por un testigo que lo vio en el estacionamiento del 5300 Paseo Boulevard, mientras robaba una bicicleta.