Momentazo del concierto de El Taiger en Roma con su público cantando "La Historia"

Tras otra noche poniendo a cantar y bailar a sus fans en Roma, El Taiger agradeció la calurosa acogida que le dieron.

Con un mensaje en italiano José Manuel Carvajal, agradeció a "la ciudad eterna", junto a un vídeo de uno de los memorables momentos del concierto del pasado 29 de julio, donde se ve a su público, no solo cubano, cantando uno de sus temas más internacionales "La Historia".

"Gracias, gracias y gracias de corazón. Me comí casi cinco horas de coche para venir a verte pero me animaste, me llenaste como hace tu música desde años. Y verte en vivo mucho más"; "Riquísimo ayer la pasamos súper muchas bendiciones candela al piso de verdad con El Taiger"; "No podía ser diferente el mundo te descarga"; "Rompiendo, haciéndolo todo bien representando a la isla, la tranka"; "Manera de divertirme"; "Yo la pasé de maravilla, la tranka"; "Qué bien la pasamos"; "Fiesta no, llenaste la barca"; "Contra eso no se puede ufff muy fuerte duro"; "Sin palabras la pasamos de maravilla"; "Sin más ni menos calentaste Roma, y el local reventado. Manera de divertirme, bendiciones a la tranka de Cuba", "El himno nacional de Europa"; "De ahí directo para los premios Grammy"; "Duro entre los duros y órganico", le comentaron sus seguidores.

Antes había compartido a través de las stories unas fotos de su encuentro en Roma con Ozuna, cuyo concierto -un día antes del suyo- no quiso perderse.

La gira de El Taiger por Europa está siendo el mejor termómetro para medir, en vivo y en directo, tanto el cariño que le tiene su público en El Viejo Continente, como también el éxito que tienen sus temas por esta parte del mundo.

En cada una de sus presentaciones ha podido disfrutar de ver cómo corean sus canciones y se entregan a vivir una noche de música y diversión con él. En otros sitios ha recibido la grata sorpresa de escuchar algún tema suyo sonando. Así le ocurrió recién llegado a Madrid, cuando estaba en el famosos restaurante Fanático de la capital española, y pusieron su colaboración con Nesty titulada "Quiérete".

El próximo 4 de agosto El Taiger llegará con La Historia Tour a Castellón. Ibiza, Gran Canaria, Tenerife, Sevilla y Jaén son las otras ciudades españolas en las que ya ha cantado.

El poner broche de oro a su gira lo pondrá en Bilbao, el 26 de agosto.