Fotógrafo cubano capta primera superluna de agosto en Matanzas

Un fotógrafo cubano captó imágenes de la primera superluna de agosto en los cielos de la ciudad de Matanzas, según imágenes compartidas en redes sociales.

Raúl Navarro tomó las fotos del satélite natural de la Tierra en esta fase de superluna este martes, alrededor de las 8:40 p.m., sobre la ciudad matancera y compartió las imágenes en el perfil de Facebook “Ciudad de Matanzas en Fotos”.

Navarro logró captar hermosas imágenes de la luna del “esturión”, como se le denomina a la primera superluna de agosto, en honor a la tribu nativa americana Algonquin y un nombre que también tiene que ver con los esturiones, ya que su mejor temporada de pesca en por esta época del año, según The Old Farmer's Almanac.

Captura Facebook/ “Ciudad de Matanzas en Fotos”.

Como “espectacular luna” y “hermosas imágenes” calificaron numerosos usuarios del citado perfil a las fotos de Navarro, quien logró captar a la superluna en todo su esplendor en los cielos matanceros.

Pero en este agosto, la luna seguirá “regalando” imágenes inolvidables ya que para el 30 de este mes otra vez el satélite natural de la Tierra entrará en fase llena, y será otra maravillosa y rara superluna azul.

Ese día la superluna azul aparecerá alcanzará su punto máximo a las 9:36 p.m., aunque por su nombre no hay que esperar resplandores azules en el cielo nocturno.

Captura Facebook/ “Ciudad de Matanzas en Fotos”.

Su nombre se debe a que la luna demora 29,5 días en completar su ciclo de llena a nueva y de nuevo en volver a ser luna llena. Generalmente solo hay una luna llena en el mes, pero de vez en cuando caben dos en un mismo mes, ha explicado la NASA.

Este 1ro de agosto fue visible la segunda superluna del año, un fenómeno que ocurre cuando el satélite natural del planeta se encuentra en el punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra, esta vez a unos 357,530 kilómetros.

Este martes se pudo apreciar a la luna más brillante y más grande de lo normal por segunda ocasión en este año, ya que el 3 de julio último fue vista la primera superluna del actual año.

La tercera superluna del año brillará en la noche del 30 de agosto, a una distancia de la Tierra de 357,344 kilómetro.

La última vez que dos superlunas aparecieron en el cielo en un mismo mes fue en enero de 2018, un fenómeno que se repite en agosto de 2023, pero no volverá a suceder hasta 2037, según el astrónomo italiano Gianluca Masi.

Captura Facebook/ “Ciudad de Matanzas en Fotos”.

Masi en una entrevista a la AP, aseguró que este evento en el que coinciden dos superlunas con una 'luna azul' no volverá a suceder hasta el año 2037.

El 3 de julio último fue visible desde Cuba y Miami la primera superluna de 2023, conocida también como "luna de ciervo", porque coincide con la temporada de crecimiento de las ornamentas de los machos de esa especie, según Old Farmer's Almanac.

En esa ocasión el satélite natural de la Tierra alcanzó su máximo tamaño alrededor de las 7:39 a.m. ET, pero no fue visible en ese momento por la luz solar.

Para observar este fenómeno astronómico se recomienda buscar un lugar despejado, sin mucha contaminación lumínica ni edificaciones que obstaculicen su visualización.