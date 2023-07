Superluna será visible desde Cuba y Miami  

La primera Superluna de 2023 será visible este lunes desde Cuba y Miami, advierten medios de prensa locales.

Los amantes de este fenómeno natural, que ocurre cuando la Luna se encuentra en el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra, hoy podrán observar la más grande y brillantes de las cuatro superlunas que tendrán lugar en 2023, apunta NBC Miami.

Esta Superluna es también conocida como "luna de ciervo", porque coincide con la temporada de crecimiento de las ornamentas de los machos de esa especie, según Old Farmer's Almanac.

El satélite natural de la Tierra alcanzó su máximo tamaño alrededor de las 7:39 a.m. ET de esta mañana, pero no fue visible en ese momento por la luz solar.

No obstante, tras la puesta del sol si se mira hacia el sureste se podrá admirar la belleza de este fenómeno, que ocurre en pocas ocasiones en el año. Se, además, buscar un lugar despejado, sin mucha contaminación lumínica ni edificaciones que obstaculicen su visualización.

Las otras tres Superlunas se podrán obervar el 1 de agosto, el 30 de agosto y el 29 de septiembre próximos.

Una superluna es un 7% más grande y un 15% más brillante que una luna llena, según la NASA.

Este fenómeno fue descrito hace más de 40 años por el astrónomo Richard Nolle, quien definió este evento cuando una luna llena está dentro del 90% de su punto más cercano a la Tierra. Momento que se conoce como perigeo.

También este fenómeno ocurre con la luna nueva, aunque no se puede apreciar porque en esa fase no se refleja la luz solar, pero de todas formas esta se encuentra muy cerca del planeta.

La luna está a 384,472 kilómetros de la Tierra, una distancia que se hace menor con la Superluna, la cual se hace la vista humana mucho más grande y brillante por su cercanía, aunque sigue siendo del mismo tamaño.

En enero de este año, la revista National Geographic apuntó que si las condiciones atmosféricas son favorables las Superlunas de 2023 se podrán ver como Lunas de Sangre, un fenómeno que ocurre cuando la cara visible de estas se tiñen de un color cobrizo, rojo o incluso púrpura.

En abril de 2022, fue visible la cuarta Superluna de 2022, que coincidió con el inicio de la Cuaresma y la Semana Santa, por lo que se le conoció como Luna Pésaj o Pascua.

Este fenómeno de Luna Rosa, como también se le conoce, fue visible desde el 15 de abril de ese año hasta el 23.

El 2021 la Luna Rosa también brilló el 26 de abril, y los cubanos, como muchos en todo el mundo, inundaron las redes con fotos de la superluna que iluminó sus cielos por esas fechas.