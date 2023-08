Tiburón martillo se acerca a bañistas en playa de Florida

Un tiburón martillo fue captado desde el aire cuando se acercó a bañistas en playa de Florida, según video compartido en redes sociales por medio local.

“Aleta en el agua. Imágenes aéreas muestran a un grupo de personas observando a un tiburón martillo nadar hacia ellos mientras se encuentran en las aguas poco profundas de la costa de Palm Beach, Florida”, apuntó este miércoles en Instagram ABC News.

La publicación comparte un video en el que se observa claramente al tiburón nadar hacia los bañistas y algunos de ellos se toman tiempo para hacer fotos y videos, mientras el escualo nada en su dirección.

Las imágenes del tiburón fueron captadas por un dron dirigido por Evan Parness, quien contó a medios locales que el 26 de julio último subió las imágenes a Internet.

El video grabado muestra a los bañistas con el agua hasta la cintura cuando el tiburón martillo de unos cuatro metros y una tonelada de peso nada muy cerca de ellos.

Parness contó también que hizo ese video a pocos metros de la costa y que los bañistas eran sus amigos, quienes pudieron ver la aleta dorsal del tiburón cerca de ellos todo el tiempo.

Además, dijo que fue la grabación “más intensa” que ha hecho.

En los comentarios del perfil de Instagram de ABC News un usuario dijo que él no estaría mirando allí al tiburón. “Me estaría viendo ir. No me importa qué tipo de tiburón es. Hoy puede estar de muy mal humor”.

Otro internauta apuntó que esa especie de tiburón “generalmente no son agresivos hacia los humanos”.

No hay necesidad de agarrar las perlas. Los Hammerheads generalmente no son agresivos hacia los humanos.

“Los tiburones martillos son muy fríos y desinteresados en los humanos. Creo que este tipo de datos deben ser añadidos a todos estos videos de encuentros de tiburones que circulan por los medios de comunicación, sin especificar la situación de riesgo, extremadamente bajo en este caso. Es sólo el miedo que se monta y por lo tanto hace que la gente apoye prácticas que están acabando con estas hermosas criaturas. Es muy importante educar adecuadamente. Los medios necesitan asumir más responsabilidad para sacar este tipo de mier***”, concluye otra opinión.

Recién otro fotógrafo captó un enorme tiburón martillo en Miami Beach. "Gran cabeza", comentó Jason Mac al compartir el video del gran escualo en su cuenta de Instagram.

La grabación tomada con un dron mostró al tiburón nadando sobre las rocas en las aguas poco profundas del muelle de South Pointe.

Poco antes, también en una playa de Miami Beach, un tiburón desató el pánico cuando nadó entre decenas de bañistas -adultos y niños-, que al verlo comenzaron a salir aterrorizados del agua.

El video subido a Internet mostró el dramático momento en que un tiburón nadaba velozmente a lo largo de la playa, a apenas un par de metros de la orilla, y unas personas desde la arena alertando de su presencia a quienes se bañaban.

Alarmadas, las personas comenzaron a gritar y a salir despavoridas del agua por el temor a un ataque. "Get out!, get out!" (¡Fuera!, ¡fuera!), gritaban desde la orilla, en medio del terror desatado por el escualo que, a juzgar por sus aletas, parecía de gran tamaño.

A inicios de julio un episodio similar se vivió en una playa de Perdido Key, en el condado de Escambia, cuando un enorme escualo se acercó a los bañistas y comenzó a arremolinarse en la arena. Aparentemente, el tiburón comía algo, a pocos metros de la orilla, mientras varias personas se relajaban en el agua.