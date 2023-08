Publican llamada a la policía de esposa de oficial cubanoamericano de Miami durante intento de suicidio

Las autoridades revelaron este miércoles una llamada telefónica a la línea de ayuda 911 realizada por la esposa del director de la policía de Miami-Dade, Alfredo "Freddy" Ramírez, momentos antes de que este se disparara en la cabeza el pasado 23 de julio.

En la grabación, publicada por la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, revela los dramáticos momentos en que Ramírez, un prestigioso oficial cubanoamericano, intenta suicidarse.

Durante la llamada, de seis minutos y medio de duración, se escucha a la mujer gritar desesperada pidiendo ayuda desde una autopista donde el oficial había agarrado el arma para dispararse, citó NBC News.

–"¡Dios mío, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame!", se le escucha decir a la mujer mientras hablaba con el despachador de la línea de emergencia.

–"Escucha, necesito que respires hondo, dime qué ha pasado", le dice el hombre que recibió la llamada a las 9:16 pm, desde muy cerca del marcador de milla 244 de la autopista. Luego agrega: "La escucho, no tiene que gritar señora, pero estamos despachando ayuda".

Luego se oye a la esposa de Ramírez decir a la operadora que este se encontraba despierto y que el arma que utilizó para dispararse estaba en su vehículo.

En otro momento le dice que Ramírez había salido a la autopista: "Acaba de salir al tráfico", dice la mujer de Ramírez a la operadora, que le responde: "No corras tras él, necesito que te alejes de él ¿me oyes?".

"¡No, necesito tu ayuda y la necesito ahora!", respondió la esposa al 911.

En otro momento de la llamada, el operador le dice a ella que trate de ponerle algo en la herida y le da instrucciones.

"Tenemos que tumbarlo boca arriba y quitarle todo lo que tenga detrás de la cabeza. Necesito que consigas un paño o una toalla limpia y seca", dice el operador.

Y prosigue: "Necesito que consigas un paño limpio y seco o una toalla o una camiseta o algo para que podamos ponerlo sobre la herida e intentar controlar la hemorragia"; pero la mujer le explica que Ramírez no la dejaba ayudarlo: "No me deja", dijo ella.

Mientras el operador sigue aconsejando a la esposa del oficial que se ponga a salvo, y le asegura que los equipos de rescate están acudiendo al lugar, ella sigue pidiendo ayuda desesperada: "¡Por favor, estoy a salvo, necesita ayuda! ¿Dónde están?".

El exjefe de la policía de Miami-Dade manejaba un Ford Expedition y había estado conduciendo hacia el sur por la Interestatal 75 en Hillsborough cuando se detuvo y se disparó.

Ramírez había asistido con su esposa a la conferencia anual de verano de la Asociación de Sheriffs de Florida en un hotel Marriott de Tampa cuando se vio envuelto en una discusión con ella.

Según la policía de Tampa, una persona del hotel llamó para denunciar que el oficial estaba discutiendo en el piso 12 con una pistola en la mano, e incluso se había apuntado a sí mismo con un arma, pero al llegar la esposa les dijo que todo estaba bajo control.

Como no había indicios de delito ni de peligro inmediato, Ramírez fue puesto en libertad en el lugar de los hechos, según la policía, citada por NBC News.

Poco después, el oficial llamó a Levine Cava y le habló de su posible renuncia por vía telefónica: "Freddy me dijo que había cometido un error, que estaba dispuesto a dimitir". "Estaba muy arrepentido y le aseguré que hablaríamos a la mañana siguiente", explicó la alcaldesa.

Ramírez, de 52 años, fue trasladado de urgencia a un hospital de Tampa y operado. Permanece hospitalizado y, aunque las autoridades dijeron que Ramírez no sufrió daños cerebrales, es probable que pierda el ojo derecho.