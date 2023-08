Cochero cubano ofrece cien mil pesos a ladrón de su yegua para que la devuelva

Un cochero cubano ofrece 100,000 pesos al ladrón de su yegua para que se la devuelva o a quien brinde información sobre quién se la robó en Camagüey, según publicación compartida en redes.

“Me robaron esta yegua del reparto Juruquey. Estoy dando 100,000 pesos a quien me la devuelva o el que dé con los sing*** que la tienen y me la trae. También les daré a los ladrones. Son de ahí mismo, de Juruquey. No hay policía por el medio. Solo quiero recuperarla”, apuntó este fin de semana último Oscar Giraldo en el perfil de Facebook “$CABALLOS DE CAMAGÜEY $”.

Giraldo acompaña la publicación con fotos de su yegua, a la que no identificó por ningún nombre, y un video donde se observa al animal tirando de un coche.

Captura Facebook/ “$CABALLOS DE CAMAGÜEY $”.

El reparto Juruquey Vista Alegre es parte del Consejo Popular Edén Juruquey del Distrito Joaquín de Agüero, del municipio de Camagüey.

En los comentarios de su publicación otro usuario comenta que él también lleva varios días buscando a su caballo “mulato” y que daba 50,000 pesos de recompensa por encontrarlo.

No es la primera vez que cubanos ofrecen altas recompensas por encontrar personas, mascotas y hasta motos perdidas o robadas en el país.

Recién un hijo desesperado ofrecía una recompensa a quien encontrara a su madre desaparecida en Santiago de Cuba.

Arnolis Hernández Palma, de 37 años de edad, quien reside en Estados Unidos, a través del perfil en Facebook del periodista oficialista Cuscó Tarradell, ofreció una recompensa pública de 200 USD para aquella persona que encontrara a su madre y la lleve a la casa ubicada en Calle 3ra # 12 1/2, entre Segunda y Carretera del Caney, Santa Teresa.

La madre de Hernández Palma se nombra Martha Palma Rodríguez, de 70 años de edad, y está desaparecida desde el 29 de junio de 2023.

Poco antes, otro cubano ofrecía casi medio millón de pesos a quien encontrara su moto robada el parqueo de su edificio de 12 plantas en Camagüey.

Alberts Mora Zaldívar denunció en esa ocasión la inacción de la policía ante el robo de su vehículo, ya que ni siquiera lo habían citado en relación con su denuncia.

"Quieren al parecer que tome justicia por mis manos. Doy 400,000 CUP para el que la encuentre. No doy dinero por adelantado a nadie, para que se ahorren el tiempo en decírmelo. Me da lo mismo policía que delincuentes, la oferta está hecha para quien sea que encuentre mi motor", anunció en esa ocasión.

También en mayo último una familia cubana ofrecía una recompensa de 500 dólares a quien le devolviera su perrito raza Yokshire Terrier, que supuestamente fue robado de una pizzería del Vedado, en La Habana.

El usuario de Facebook José Andrés Knights dijo en esa ocasión que la mascota pertenecía a su hija Mónica y respondía al nombre de Flo.