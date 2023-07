Un hijo desesperado ofrece recompensa a quien encuentre a su madre desaparecida en Cuba, según información compartida en un perfil oficialista en redes sociales.

Arnolis Hernández Palma, de 37 años de edad, quien reside en Estados Unidos, a través del perfil en Facebook del periodista oficialista Cuscó Tarradell, ofrece una recompensa pública de 200 USD para aquella persona que encuentre a su madre y la lleve a la casa ubicada en Calle 3ra # 12 1/2, entre Segunda y Carretera del Caney, Santa Teresa.

La madre se nombra Martha Palma Rodríguez, de 70 años de edad, y está desaparecida desde el 29 de junio de 2023.

Captura Facebook/ Cuscó Tarradell-Actualidades

La publicación refiere que Palma Rodríguez “sufre de los nervios”, pero no es agresiva y que el último día que fue vista, cuando salió de la casa de su hijo Landis Zorrilla Palma, ubicada en la carretera del El Cristo, Dos Boca', camino del Bonete, vestía una saya negra, blusa de color blanco con flores al frente, y sandalias negras y blancas.

“Desde el primero de julio de 2023 fue realizada la denuncia de la desaparición en la Estación de la PNR del poblado de Boniato. Los agentes del MININT que llevan el caso aún no ofrecen reportes de avistamiento público ni progreso en la investigación”, apunta la nota de Tarradell.

También reitera que “en la desesperación familiar Arnolis ha ofrecido una recompensa pública de 200 USD para aquella persona que encuentre a su madre y la lleve a esta dirección: Calle 3ra # 12 1/2, entre Segunda y Carretera del Caney, Santa Teresa. Contactar urgente con Gislaine Salazar Rodríguez, su sobrina. La señora desaparecida cuenta además con otras dos hijas Kirenia y Nallelis, con residencia en Ciego de Ávila, las cuales han mostrado infinita preocupación por el incidente”.

Captura Facebook/ Cuscó Tarradell-Actualidades

Asimismo, el periodista oficialista aclara que no está de acuerdo “en que alguien cobre una recompensa por avistar o llevar a una persona perdida hasta su hogar”.

“El sufrimiento familiar o individual por un hecho como este no debe ser objeto de ganancia. AYUDE de corazón a encontrar a esta anciana. Expresar bondad y sentido del decoro no tiene precio: debe ser un acto humanitario de solidaridad” sostuvo el periodista de Santiago de Cuba.

Además, dijo que “no he publicado otras desapariciones de personas en Santiago de Cuba porque los familiares no me han contactado. Considero que estos acontecimientos corresponden primero a una necesidad individual y voluntaria ya que atentamos contra la privacidad familiar. Recuerde que en nuestra página hablamos siempre de lo que a usted le interesa”.

Este miércoles, también se conoció que sigue desaparecida la anciana Migdalia Hernández Álvarez, quien escapó en mayo del Hospital Psiquiátrico de La Habana "Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungué" (Mazorra), según declaraciones de su hija Diana Hernández Álvarez, quien dijo sentirse desesperada y frustrada por la falta de respuestas y apoyo de las autoridades en la búsqueda de su madre.

Hernández Álvarez, en su desesperada búsqueda por más de 64 días, ha recorrido incansablemente toda la capital en busca de su querida madre.

Sin embargo, su esfuerzo se ha visto empañado por la falta de ayuda y maltrato recibido en las instituciones que ha visitado para obtener información sobre el paradero de Migdalia.

"Estoy desesperada porque mi mamá no acaba de aparecer. He ido a todas las instituciones habidas y por haber, pero prácticamente, todo el mundo me maltrata", contó Hernández Álvarez a CubaNet.

La anciana de 76 años, que sufre de esquizofrenia paranoide, desapareció el miércoles 17 de mayo tras escapar del centro hospitalario donde llevaba más de 50 años internada.

En este mes, también han trascendido varios casos de personas desaparecidas en la isla como el caso del cubano Omar Castillo Coffat, residente del reparto Chanverí, de Santa Clara, y el de la adolescente de Santiago de Cuba, de 14 años, Dailin Texidó Pantoja.