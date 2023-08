Niurka Marcos desvela las zonas de sus cirugías estéticas y asegura que una quedó de 15

Sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de complejo o tapujos, Niurka Marcos desveló las zonas de su cuerpo en las que se ha hecho cirugías estéticas, y una de ellas es una parte muy íntima.

Estas revelaciones las hizo la vedette cubana en una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha hace un año, pero esta última en su perfil oficial de Facebook volvió a recordar ese momento de extrema sinceridad de la cubana.

Captura Facebook / Adela Micha

La actriz y bailarina comenzó diciendo que tiene extensiones en el cabello y pupilentes para ver, “porque tengo 54 años”, y además carillas dentales que si bien a otros les quedan mal, las de ella no, porque “son muy perras”.

Sus confesiones no quedaron allí y añadió que se operó los senos para presumir porque “antes tenía un par de huevos fritos”, y se hizo una semi lipectomía para ocultar una cicatriz que tenía en la parte baja de abdomen.

La tapa al pomo la puso cuando con total desenfado dijo: “Y tengo el chochito operado. No me he operado la cara, pero mi chochita tiene un rostro de 15 años”.

Ante la curiosidad de Adela Micha, Niurka contó que se sometió a esta cirugía hace dos años (actualmente tres), “porque de pronto hice así y dije ay qué fea estás no mames, fui corriendo para allá y me dejaron el rostro del chocho divino así quinceañero”.

Niurka dijo que en la cara solo se ha puesto baby botox, pero muy poquito, y nada más, no se ha estirado la piel porque no lo necesita: “Tampoco quiero verme de 20 años, a mí me gusta verme de 45 pero linda”.

Las cirugías estéticas en distintas partes del cuerpo son cada vez más frecuentes, sobre todo entre las mujeres, y aunque para muchos no hay nada como la naturalidad, artistas, influencers y modelos como por ejemplo La Diosa, Imaray Ulloa o Heydy González, han recurrido a estos procedimientos quirúrgicos para verse mejor.