Niurka Marcos lo vuelve a hacer: Genera polémica con la edad a la que perdió la virginidad

La vedette cubana Niurka Marcos no tiene el apodo de "la mujer escándalo" por gusto, sino por sus constantes polémicas y su manera de expresarse sin filtro algunos.

Pero la artista radicada en México está decidida a hacerle honor a su apodo durante su paso por el reality show La Casa de los Famosos, en el cual no ha parado de dar de qué hablar desde que ingresó a la mansión.

Encuentro con Laura Bozzo después de años de sonada enemistad, disculpas a Toni Costa por decirle "gorda y fea" a su ex Adamari Lopez y mordaces comentarios han marcado su corta estancia en el reality de Telemundo.

Su nuevo escándalo ha sido más personal. La vedette reveló que era menor de edad cuando tuvo relaciones sexuales por primera vez con un chico mayor que ella, al único que le aguantó que le pusiera los cuernos.

"Yo tenía 13 años y él 19. Él fue el que me rompió el sisirisco y estuvo muy bien servido todo, suavecito, bonito, en un lugar adecuado, con un ambiente correcto, como dios manda mi primera vez", contó Niurka, que estaba "enamoradísima" de ese muchacho.

Pero pronto llegaron las decepciones que, mezcladas con la inexperiencia que da tan corta edad, la hicieron sufrir bastante.

"Un día yo llegué a buscarlo, toda chiquita, tiernita, de 13 años. Tú sabes con mi mochilita, yo caminaba como una gimnasta, así con todos los músculos inflados y llego a la calle a buscar al novio y lo veo venir de allá para acá con una apiñonada", relató.

Niurka dio media vuelta y se fue. Nadie la vio y nunca le dijo nada al novio, pero fue un momento que hirió profundamente su orgullo, porque la chica, que tenía 23 años, tenía "unas nalgas de este tamaño, cuerpazo, cinturita, bella mujer con un cabello negro azabache, me sentí el gargajo de la vieja".

"Lloré pero no le dije nada, me la tragué por orgullo y me fue a buscar normal, nos encontramos normal en la escuela, en el entrenamiento, fue mi chalán a los 15 años, ve todo lo que aguanté, nada más ese cuerno aguanté en mi vida (...) Él me dejó a mí después de los 15", dijo.

