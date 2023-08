Randy Malcom y Dale Pututi arman la gozadera con el estreno de "Bendecido"

Viernes de mucha gozadera a ritmo de merengue, eso es justamente lo que ha traído el nuevo junte de Randy Malcom y Dale Pututi (Alejandro Arce) que ya está prendiendo la calle.

“Bendecido” es el título de esta colaboración musical que llegó junto a videoclip que es una fiesta total y muy a tono con el buen ritmo de la canción.

“Ya salió esto. ¡Mi gente estamos en la calle! `Bendecido´ ¡Ya disponible en todas las plataformas digitales!”, anunció Randy Malcom en su perfil de Instagram.

Dale Pututi aprovechó las redes redes para agradecer a todos los formaron parte de este su nuevo sencillo: “`Bendecido´ ya en la calle mucho que agradecer con este tema y a todos los que fueron parte de este video mambo de Cuba”.

El videoclip tiene como invitados a Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Dj Yus, uno de los conductores de la emisora Ritmo 95.7 de Miami y también al bailarín profesional Micho Valdés.

Además de un ritmo como para no parar de bailar la canción tiene una letra super contagiosa. “Estoy muy bien, estoy bendecido / No le pido a nadie porque me busco lo mío / La vida que soñé, es la que me estoy dando / Y bendiciones pa’ to’ los que están hablando”, dice una de las estrofas.

Esta no es la primera vez que Dale Pututi se une a Randy Malcom para sacar un tema explosivo, en 2021 estrenaron “Con Nadie”, también con la colaboración de El Micha.

La carrera musical de Alejandro Arce sigue en ascenso, no solo como productor musical del dúo cubano Gente de Zona, sino también como intérprete en solitario.

A inicios de julio estrenó “El cubanito coronó”, y el pasado año celebró su primer disco de oro por la canción “A mi manera”.