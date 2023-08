Cubanos arremeten contra Chocolate MC por burlarse de "Patria y Vida"

Chocolate MC sigue en el punto de mira sobre todo de los cubanos en el exilio, y aunque la polémica comenzó luego de que hiciera público su apoyo al Santa María Music Fest, sus burlas a “Patria y Vida” desencadenaron fuertes críticas en su contra.

En una de las tantas directa que ha hecho el Rey de los Reparteros criticando a los youtubers e influencers, que a su juicio hacen dinero con el dolor del pueblo cubano, dijo que no debería ser “Patria y Vida”, sino “Patria y Pinga”.

Por si fuera poco en su Instagram subió una foto completamente desnudo solo ocultando su parte más íntima con las manos, un sombrero con la bandera de Estados Unidos y en letras grandes la frase “Patria y Pinga”.

Captura Instagram / Chocolate MC

También anunció en esta misma red social que el martes saldrá un nuevo episodio de su podcast La Junta precisamente bajo el título “Patria y Pinga”.

Captura Instagram / Chocolate MC

En medio de la avalancha de críticas Chocolate ha tratado de expresar su oposición a la dictadura y sus deseos de libertad para los presos políticos en la isla.

“Déjenme a mí y al festival y póngase pa´ el hermano caras de pingas, ustedes no les importa nada, nada más hacer contenido. Ustedes distraídos conmigo y con el festival ese que no afecta en nada, y Maykel Osorbo muriendo con la boca cosida”, escribió en otra publicación en Instagram que desató más comentarios en su contra.

Captura Instagram / Chocolate MC

“Una razón más por la que me pareció una falta de respeto, que dijeras que `Patria y Vida´ es `Patria y Pinga´, porque tus letras pueden ser una locura y pegar, está bien, pero utilizar el lema del cubano libre y del que quiere libertad para chabacaneriarlo así muy mal”, le respondió una internauta.

Captura Instagram / Chocolate MC

El reguetonero respondió aclarando el significado que le da a la frase: “Patria y Pinga de verdad, ya el cubano tiene vida y patria, lo que les falta es pinga, `Patria y Pinga´ y bien”.

Captura Instagram / Chocolate MC

Algunos internautas refirieron que esta frase no es de Chocolate y que el primero en decirla fue Al2 El Aldeano y la utilizó para decir que no cree en los artistas que cantaron “Patria y Vida”, solo en Maikel Osorbo.

Decenas de videos circulan en las redes sociales y YouTube sobre la polémica alrededor de Chocolate y aunque muchos apoyan al Rey de los Reparteros otros opinan: “Chocolate va a tener que ir a cantar para Cuba pronto, porque aquí no le veo futuro, espero que lo deporten por hipócrita”; “Chocolate tiene que ir bajanda pa´ Cuba a cantarle a la dictadura chivatón por unos pesos te vendiste”; “No mijo, tú ve y pon tu timbiriche allá, invierte bastante allá, y cuando la dictadura te quite todo, como siempre hace, no vengas berreando”.