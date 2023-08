Regalo para mamá: Victoria le canta una serenata nocturna a Srta Dayana

Si hay algo verdaderamente especial para Srta Dayana son esos momentos únicos e irrepetibles que vive junto a su hija Victoria en su día a día.

El último regalo de la niña a su mamá fue nada más y nada menos que dedicarle una canción en exclusiva para ella.

“Serenata nocturna mientras mi mamá organiza el mercado”, escribió la artista junto al video publicado en una de sus stories de Instagram.

Captura Instagram / Srta Dayana

En las imágenes se ve a Victoria sentada en lo que parece ser un desayunador en la cocina haciendo la mejor de las interpretaciones con un improvisado micrófono.

Aunque no queda muy claro qué canción es la que canta Victoria, de lo que sí no caben dudas es que lo de artista lo lleva lo sangre, y su mamá no puede estar más orgullosa.

Esta no es la primera vez que vemos a la niña de Srta Dayana intentando seguir los pasos de su mamá, en una oportunidad hizo de las suyas, también micrófono en mano, en un estudio en la radio.

No obstante hay momentos en los que la artista ha dudado si realmente Victoria será cantante porque también se le da muy bien ser capitana de barco.

Cualquier cosa que elija en el futuro, Victoria será siempre su modelo de favorita y esa personita que llegó para alegrar su vida.