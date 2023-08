Actriz cubana Lily Bergues celebra su primer cumpleaños en Estados Unidos

La actriz cubana Lily Bergues compartió en sus redes sociales un extenso mensaje por su cumpleaños 40, el primero que celebra tras su llegada a Estados Unidos.

Tras hacer balance de lo que ha acumulado en estos años ("amor, amigos, familia y comienzos") reconoció que suele vivir sus cumpleaños con una mezcla rara de sensaciones.

"No es humildad, es que no sé reaccionar de forma normal cuando el protagonismo lo tengo yo. Me da pena, me sudan las manos y me pongo nerviosa. No me gusta lo que siento. Soy así de rara", confesó la actriz que interpretó a Marina en la telenovela Asuntos Pendientes, antes de contar la sorpresa que le dieron y hacer una larga lista de agradecimientos (con alusiones directas).

"Acumularlos y tenerlos en 40 años es realmente mi regalo. Ustedes han hecho de mi vida, un hermoso viaje. (no se vayan a ningún lado)", cerró el post en el que mostró fotos y vídeos de cómo vivió su día.

La también actriz Belissa Cruz le dedicó, desde la distancia, un emotivo mensaje de felicitación de cumpleaños a su amiga.

"Solo tú y yo sabemos el amor que existe. Hay tantas historias que contar... tanto lindo que decir de ti. Hoy estás tan lejos, otro golpe más ... sabes cuántas veces marco tu número y cuelgo? Se me va", dijo antes de contar una anécdota de las tantas vivencias que habían pasado juntas.

"Algún día nos volveremos a abrazar, tú con tu olor a yuma, con otra vida, pero siendo siempre la misma. Te amo. Feliz cumpleaños mi Lily", cerró su post que ella le reciprocó con un "Solo tú y yo… tenerte cerca es uno de mis sueños que voy a lograr… te amo para toda la vida. Hermana!"

En julio pasado, Lily Bergues llegó con sus hijos a Miami. Días después, compartió en sus redes sociales una foto con su esposo y sus hijos, todos pletóricos de felicidad.

"Mi vida está donde esté mi familia. ¡Aquí y allá!", dijo en esa ocasión.

Lily Bergues nació en Santiago de Cuba el 6 de agosto de 1983. Se graduó del Instituto Superior de Arte como Licenciada en arte teatral. En su trayectoria artística se encuentran más de una decena de actuaciones en teatro. En televisión, además de Asuntos Pendientes, participó en la telenovela El Rostro de los días; en la primera temporada de Lucha contra bandidos y en Cuando una mujer.