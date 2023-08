Locutor Yunior Morales en un supermercado fuera de Cuba: ¡Ay Dios mío!"

El locutor Yunior Morales, quien en días recientes abandonó el país, quedó impactado con su primera visita a un supermercado, motivo recurrente entre quienes abandonan Cuba.

Morales quedó en shock y los ojos casi se le salían de las órbitas ante neveras repletas de bandejas de carne, lácteos, frutas, vegetales, dulces y todo tipo de productos a la venta.

"¡Ay!"; "¡pollo!"; "Ay Dios!"; "Ayayayy"; "Esto es un cebollón"; iba comentando el carismático locutor a medida que avanzaba por el establecimiento cargando con una botella de Coca Cola.

"La base de todo", dijo jocoso al tropezarse unos limones y también bromeó sobre la procedencia de unas tilapias que estaban a la venta, llegando a preguntar incluso a un dependiente si serían cubanas.

"Yo no me tomaré la coca cola del olvido, jamás", aclaraba mientras cargaba con su refresco por todo el establecimiento.

Aunque Yunior Morales no precisó inicialmente su país de destino, en el apartado comentarios a sus recientes videos, varios internautas coincidieron en que está en México.

La dramática escasez que viven los cubanos residentes en la isla ha convertido en algo frecuente que, una vez que salen del país, en el listado de experiencias inéditas de cualquier recién emigrado ocupe un lugar especial el momento en que visitan por primera vez un supermercado.

Yunior Morales, quien fue censurado en los medios oficialistas cubanos desde finales de 2020 por su postura pública, dijo en recientes declaraciones al portal digital 14yMedio que luego de abandonar el país se siente como si se hubiera quitado una ropa vieja, como si se hubiera dejado la piel allá, "como salir de una prisión".

“Cuando tú logras ya montarte en el avión, y sales y llegas a otro lugar, dices ‘ñoooo, salí’. Fíjate que yo tenía falta de aire en mi casa y ya aquí no tengo falta de aire. Me siento mucho mejor, como que me liberé de algo muy feo, horrible”, dijo el presentado.

Cuestionado sobre cuándo tomó la decisión de irse, el locutor precisó que cuando dejaron morir a su madre en un hospital, en agosto de 2021, sobre todo por la falta de atención médica.