Otaola critica a El Micha: "Mantienes en una postura ambigua"

Tras el llamado de apoyo de El Micha para su concierto en el Arena de Miami, Otaola arremetió contra él y le reprochó que no mantuviese una postura más clara de apoyo a los cubanos.

En sus palabras el presentador le dijo al reguetonero que no sentía el apoyo de las personas porque ellas no sentían el suyo y no sentían que los representara.

Como ejemplo le puso Gente de Zona: "Cuando hizo Patria y Vida, cuando dejó de callar ante el atropello que sufre el pueblo, mira el éxito brutal de gente de Zona en todas partes", dijo en ese sentido.

"Entendieron que necesitan representar al público para que el público quiera verlos, y entonces todo cambió" añadió en la misma línea.

"Tú te mantienes en una postura completamente ambigua, tú no eres frontal, tú no eres un artista que tenga una manera consecuente de actuar", le espetó directamente antes de recordarle, en tono burlesco intentando imitar su forma de hablar, que dijera en entrevista reciente que quería ir a Cuba.

"Se puede ser bruto, el artista.... si tiene el talento puede tener hasta el aquello de ser un seboruco pero en el equipo de trabajo tiene que haber alguien brillante para que ustedes brillen y los artistas cubanos no tienen equipo de trabajo. Todos ustedes se presentan con una pantallita Led atrás que dice Micha, cuatro bailarinitas con la misma ropa y ya ustedes creen que están rompiendo", le dijo antes de invitarle a que se gastara "un dinerito" para ir a un concierto de Beyoncé y se diera cuenta "qué cosa es un concierto y qué cosa es una presentación de Casa de la cultura".

En sus palabras, Otaola volvió a referirse al apoyo que algunos artistas cubanos han dado al Santa Maria Music Fest.

“Veo a todos hablando de doble moral y del concierto que se está llevando a cabo en Santa María. Este sábado en la tierra de la libertad, en el sur de la Florida, va a haber un festival cubano en el parque de Miramar. Yo quiero sentir el apoyo de todo los cubanos ya que nos exigen tanto a nosotros los artistas y en esta ocasión no es allá es aquí”, dijo El Micha hace unos días en el post que desató la reacción de Otaola.

“Hay muchos artistas que sienten la necesidad de tener que ir a Cuba a trabajar porque aquí no se sienten con el apoyo necesario para sobrevivir”, añadió en su publicación el reguetonero quien en 2021 lanzó un tema por la libertad de Cuba titulado "Un sueño", una canción que fue tomada por algunos como un cambio de postura tras haber dicho un año antes que no sabía ni quería saber de política, pero que otros vieron como un gesto de conveniencia.

En junio pasado El Micha se mostró decepcionado con el comportamiento de muchos cubanos: “Vas a llegar aquí creyendo que estás en tierra de libertad, en tierra de democracia, el mejor país del mundo y entonces los mismos cubanos le arrancan la cabeza a los mismos cubanos”, dijo en entrevista concedida para Univista TV.

A continuación dejamos el vídeo íntegro de las palabras que Otaola dedicó a El Micha.