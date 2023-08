Limay Blanco anuncia gira por toda Cuba para comprar terreno de nuevo local de ayuda

El humorista y filántropo Limay Blanco anunció el inicio de una gira artística por toda Cuba, a fin de recaudar fondos para la compra de un local que destinará al ministerio Cristo Cambia Vidas, a través del cual gestiona ayudas para personas necesitadas en la isla.

"A partir de ya empiezo a cuadrar giras por toda Cuba, para dar mis espectáculos humorísticos y todo lo que recaude será para comprar el terreno del ministerio Cristo Cambia Vidas", aclaró en una publicación de Facebook.

Dijo que en ese local "haré en el nombre de Jesús una oficina, un almacén, un local para dar los cultos con diferentes pastores, y habitaciones para personas que tienen niños enfermos aquí en La Habana pero viven en provincia y no tienen dónde quedarse".

Agregó que la instalación también tendrá una cocina para elaborar las comidas de las actividades que se realizan para los necesitados.

Publicación en Facebook

Limay explicó a sus seguidores que actualmente su casa se ha convertido en oficina de ese proyecto, lo cual le impide descansar y está afectando su vida.

"Mi casa es mi trabajo y mi trabajo está en mi casa, no se descansa. Pero si tuviera un local para trabajar llegaría a mi casa y descansaría porque sé que, en lo que yo estoy descansando, el ministerio Cristo Cambia Vidas no para, y como sé que no para, yo puedo dormir tranquilo", subrayó.

Al respecto, invitó a sus seguidores a apoyarlo durante la gira, cuyo esfuerzo, aclaró, "vale la pena".

Además de toda la ayuda en medicinas, ropa, comida, electrodomésticos que entrega a personas necesitadas, el artista ha entregado 25 casas a familias con niños y quiere llegar a 150.

El humorista se ha convertido en los últimos años en un auténtico filántropo que sigue sorprendiendo por su capacidad para ayudar y resolver problemas a familias que subsisten en condiciones paupérrimas.

A través de su proyecto humanitario "Cristo cambia vidas", sostenido gracias a las donaciones de personas generosas, Limay blanco ha logrado entregar hasta ahora 25 viviendas a familias vulnerables.