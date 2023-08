Cubana de 56 años pide limosnas en calles de Holguín: "Me desmayé y me robaron todo"

Una mujer cubana de 56 años en situación de calle relató el difícil reto que resulta conseguir alimentos y dinero en Holguín, donde un día se desmayó a consecuencia del hambre y el calor y le robaron el dinero que había conseguido.

"No tengo dinero. El que tenía me lo robaron cuando me desmayé. Ahora tengo hambre y estoy al punto de otro desmayo", contó Reina Moreno Arias a un reportero del portal de noticias Cubanet, al referirse a 40 pesos que había recaudado durante el día pidiendo limosnas en la calle.

Ella deambula en busca de alimentos y a veces se pasa el día en ayunas: "No he comido nada porque no tengo qué comer", afirmó.

"Pedí comida en el Asilo de Ancianos y no me dieron ni un poquito de potaje. Estaban cocinando y sentí el olor en la calle. Me asomé por una ventana con una cacharra y no quisieron darme nada. No son humanos", lamentó Moreno Arias, quien reside en el reparto Pueblo Nuevo, Holguín.

Mientras descansa en un banco y se seca el sudor de la frente, explica que muchas veces ni siquiera se baña, y carga todas sus pertenencias en bolsas porque no tiene casa.

A pesar del intenso calor en el país, donde en julio se rompieron varios récords de altas temperaturas, Reina se ve obligada a caminar largas distancias por la ciudad con su carga a cuestas, lo que la debilita físicamente, destaca el portal de noticias.

Para colmo, es hipertensa y no cuenta con los medicamentos necesarios para controlar su padecimiento, explica.

Cubanet recuerda que el régimen cubano oculta la cifra de personas sin hogar en el país, y a menudo las denomina "deambulantes" para disimular la gravedad de la situación.

Sin embargo, los frecuentes relatos como el de Reina hablan de un aumento de la mendicidad y la pobreza en Cuba en un contexto agravado desde la instauración del llamado reordenamiento económico en la isla.

Recientemente trascendió que una cubana y su sobrino de 10 años piden dinero en las calles de Holguín para poder comer. Ambos caminan diariamente casi tres kilómetros desde donde viven hasta el centro de la ciudad, porque supuestamente allí hay más probabilidades de que alguien los ayude.

Asimismo, fueron noticia las tristes imágenes de personas en situación de calle en Holguín. Las imágenes, que fueron tomadas por Julio César Alvares Marrero, muestran a un hombre y una mujer, adultos mayores, en total abandono durmiendo en la parada del Hospital Lenin de esa localidad.

Pero la problemática no es exclusiva de esa provincia, todos los territorios del país presentan decenas de casos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la situación de los ancianos en Santiago de Cuba, donde muchos deben pedir limosna para comer.

En abril la firma DatoWorld, un reconocido observatorio electoral internacional, dijo que Cuba es el país más pobre de América Latina, con un 72% de índice de pobreza.