Enrique del Risco: «El único logro... de la llamada Revolución Cubana es la mera existencia del régimen»

Vídeos relacionados:

El escritor e historiador cubano Enrique del Risco publicó este domingo un análisis en Facebook, a raíz de su participación en un panel del congreso LASA 2026 celebrado en París, en el que sostiene que el único logro real del castrismo es haber sobrevivido 67 años, y que ese logro debe medirse contra un costo humano que los historiadores suelen ignorar.

Del Risco, profesor de la Universidad de Nueva York (NYU) y licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, relató que durante el panel usó el ejemplo de las pirámides egipcias para hablar del cinismo de ciertos historiadores que admiran los monumentos sin detenerse en el sufrimiento de quienes los construyeron. Sus compañeros de panel, según contó, «saltaron incómodos».

Captura de FB/Enrique Del Risco

Al reflexionar sobre aquel intercambio, Del Risco reconoció que tenía un ejemplo mucho más cercano: la llamada Revolución Cubana. «La deferencia que los historiadores suelen mostrar hacia un evento tan catastrófico para la sociedad que esta pretendía construir es digna de mejor causa», escribió, rechazando incluso el uso del término con mayúsculas para referirse a lo que describe como «una tiranía con excelente departamento de relaciones públicas y márketin».

Para Del Risco, el castrismo nunca fue un proyecto de transformación social sino un ejercicio de acumulación y retención de poder. «El castrismo, escójase el período que se prefiera, siempre se trató de una cuestión de poder, sin reparar en los costos, fueran económicos o humanos», afirmó. En ese marco, señaló que el régimen no tiene «pirámides que mostrar», ni siquiera, ironizó, «una autopista nacional más o menos transitable».

El escritor desmontó uno a uno los argumentos más recurrentes de los defensores del régimen. La campaña de alfabetización de 1961, uno de los emblemas más citados, la reinterpretó como «parte del plan de contrainsurgencia desplegado en el momento de mayor fuerza de las guerrillas anticastristas», con los alfabetizadores convertidos en «inconscientes agentes del adoctrinamiento ideológico, espías en territorio enemigo y mártires potenciales».

En cuanto a los avances en educación, salud y deporte, Del Risco fue igualmente crítico: «apartando las manipulaciones estadísticas y emocionales, demostraron ser insostenibles sin los subsidios soviéticos». Una realidad que la Cuba de hoy confirma con creces: la economía cubana acumula una contracción superior al 23% desde 2019, y para 2026 se proyecta una caída adicional del PIB de entre 6,5% y 7,2%.

La tesis central del análisis es contundente: «El único logro claramente incuestionable de la llamada Revolución Cubana es la mera existencia del régimen a lo largo de 67 años». Esas casi siete décadas de supervivencia son, en su metáfora, las pirámides que deben contrastarse con el costo que permitió erigirlas.

Ese costo, enumerado por Del Risco con precisión, incluye «los fusilamientos, las muertes en alta mar, las decenas de miles de prisioneros políticos, la separación de las familias, la desaparición de las instituciones democráticas, el amordazamiento de todo un pueblo, la destrucción de la economía y el exterminio de la sociedad civil», además de los estragos del aventurerismo internacional cubano en África, América Latina y otros escenarios.

El contexto en que Del Risco escribe estas reflexiones es el de una Cuba en colapso acelerado. El turismo en la isla cayó un 55% en 2026 respecto a años anteriores, los apagones alcanzan entre 20 y 25 horas diarias y más de 1,4 millones de personas habrían abandonado el país entre 2020 y 2024, cerca del 20% de la población.

Del Risco, que en junio de 2025 reunió más de 2.300 firmas de intelectuales en apoyo a universitarios cubanos que protestaban contra el aumento de tarifas de ETECSA, cerró su análisis con una advertencia directa a quienes consideran suficiente que Cuba exista como «simbólica aldea de Asterix frente al imperio del momento»: si eso les basta para legitimar al régimen, «tendrán que reconocer que las vidas de generaciones cubanos les importan tanto como las vidas de los esclavos sobre las que se erigió la riqueza de sociedades pasadas».