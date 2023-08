Joven de 16 años lleva más de cuatro días desaparecida en La Habana

La joven Daniela Álvarez Naranjo está desaparecida desde el pasado 7 de agosto en La Habana, según ha venido informando su madre en las redes sociales.

En el último post de Yanicel Naranjo, madre de Daniela, publicado el pasado 8 de agosto, la mujer pedía a “todos sus compañeros de aula o quienes sepan algo de cualquier cosa que les haya dicho o comentado por favor al privado a mi número +5351744406. Por favor comunicarme enseguida”.

Ayer, en comentarios a ese post, esta madre desesperada informaba que su hija aún no había aparecido y confesaba estar viviendo una pesadilla.

Facebook / Yanicel Naranjo

Yanicel Naranjo explicó que su hija salió de la casa en la tarde del pasado 7 de agosto y que desde ese día no había tenido más noticias suyas.

En otro post del 8 de agosto, esta madre le pedía a su hija que regresase y dejaba entrever que una discusión entre ambas pudo ser la causa de la desaparición.

“Daniela, quizás en cualquier momento veas esto, solo te digo una cosa, recuerda que me prometiste cambiar, siempre a pesar de las diferencias cada vez que tenías un problema mamá siempre estuvo ahí, recuerdas el día que te compre el pulóver azul de florecitas pequeña me dijiste que porque con lo mal que te comportaban conmigo y me tratabas mal yo era tan buena contigo, recuerdas mi repuesta, te dije eres mi hija, con solo eso me basta”, escribía la madre en esta suerte de misiva dedicada a su hija.

“Siempre estuve en los momentos más difíciles de la vida solita contigo, nunca hubo nadie solo mamá. Recuerda solo una cosa, hay caminos que para el hombre son rectos y son caminos de muerte, estoy aquí, con virtudes y defectos, pero aquí para cada uno de ustedes, si en realidad sabes que tengo razón. Estoy aquí no esperes que la vida te maltrate para regresar como el hijo pródigo”, agregaba.

Facebook / Yanicel Naranjo

Hace unos días trascendió que una anciana cubana identificada como Eusebia Martínez Figueredo lleva tres meses desaparecida en la isla y sus familiares ofrecen una recompensa de 1000 dólares para encontrarla.

Un vecino de la mujer posteó en un grupo de Facebook que esta reside en Los Cocos, Santiago de las Vegas, y fue vista por última vez hace tres meses.

En julio otro hijo desesperado ofreció una recompensa a quien encontrara a su madre desaparecida en Cuba.

Arnolis Hernández Palma, de 37 años de edad, quien reside en Estados Unidos, a través del perfil en Facebook del periodista oficialista Cuscó Tarradell, ofreció una recompensa pública de 200 USD para aquella persona que encuentre a su madre y la lleve a la casa ubicada en Calle 3ra # 12 1/2, entre Segunda y Carretera del Caney, Santa Teresa.