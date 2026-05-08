Familia suplica ayuda para encontrar a joven cubana desaparecida hace 15 días en Texas

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La familia de Naomi Zoila Leyva Agüero, joven cubana de 26 años residente en Houston, Texas, piden ayuda urgente para encontrarla, luego de 15 días desaparecida.

La joven, conocida entre sus allegados como «Nailed», vive en la zona de Katy y sus familiares y amigos perdieron todo contacto con ella desde hace dos semanas.

Aviso de búsqueda difundido por la familia de Naomi Zoila Leyva Agüero

Angustiados por la desaparición de la joven, solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información que permita dar con su paradero cuanto antes.

El cartel de búsqueda, difundido por la familia y personas cercanas en redes sociales, advierte que Naomi «no contesta llamadas ni mensajes, ni de su mamá ni de sus amistades», y afirma que «se encuentra desaparecida, nadie sabe su paradero».

«¡Su mamá y amistades están desesperadas! Cualquier información puede ser clave. Por favor, ayúdanos a traerla a casa», subraya.

El aviso incluye varias fotografías de Naomi, en las que se identifican sus tatuajes en los brazos y el torso. La joven nació en Las Tunas, el 8 de agosto de 1999.

De acuerdo con la información divulgada, la última vez que fue vista estaba presuntamente en compañía de un hombre, cuyos nombre y foto aparecen en el poster.

La desaparición de Naomi ya fue reportada formalmente ante la Policía de Houston. Quien tenga información que ayude a localizarla puede comunicarse con los siguientes números de contacto en Cuba: su madre Dennis Agüero (+53 5154849) y sus amigas Dayana (+53 54542729) y Nabila (+53 58091393).

«Difunde esta información por favor, la conozcas o no, puede salvar su vida», exhorta el cartel de búsqueda.

La difusión de alertas a través de redes sociales es el mecanismo principal que utiliza la comunidad cubana en Estados Unidos para localizar a compatriotas desaparecidos, especialmente cuando los familiares más cercanos están en Cuba y no pueden actuar directamente en territorio estadounidense.