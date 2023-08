Camión colisiona contra muro de una casa en La Habana

Un camión chocó contra el muro de una casa en Habana del Este el domingo sin que tuvieran que lamentarse lesionados.

De acuerdo con el testimonio del usuario que se identifica como Alexander Gestor De Alojamientos, en el popular grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas”, el siniestro se produjo debido a que el chófer estaba bajo la influencia del alcohol.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas

“Ahora mismo en Justi, Habana del Este… Chófer borracho colisiono contra la cerca de la vecina… Si vas a manejar no tomes y si vas a tomar no manejes. Por suerte no paso nada más”, comentó en un post donde incluyó fotos del accidente.

También el domingo una camioneta chocó contra un carretón de caballo en La Habana y dejó al menos una persona muerta, según indicaron en las redes sociales algunos testigos del siniestro.

“Tremendo accidente hace media hora en Reparto Fraga, La Lisa. Una camioneta contra una arañita (carretón de caballo). Fue delante de mí. Se auxiliaron a las cuatro personas, dos de la araña y dos de la camioneta. Tres de ellos están en mal estado. Dios los proteja, extremen medidas mi gente que hay familias esperándonos en casa”, relató el usuario Dennis Molina, en el mismo grupo.

Este fin de semana se reportó la muerte de una persona en otro accidente de tránsito en La Habana. Ocurrió el viernes tras chocar el auto que manejaba, un Moskvich de color amarillo, contra un poste de alumbrado público, en las inmediaciones de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en El Vedado.