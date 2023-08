10 expresiones que usamos los cubanos para decir "no me interesa para nada"

La jerga cubana es rica y variada, reflejando la diversidad cultural y la historia de la isla. Una de las características más distintivas de la forma de hablar cubana es la amplia gama de expresiones utilizadas para comunicar desinterés o indiferencia.

A continuación, te presentamos algunas de las frases más populares que los cubanos utilizan para decir "no me importa" o "me da igual":

"Me da lo mismo ocho que ochenta." "Me da lo mismo chicha que limona." "No me da ni frío ni calor." "Eso ni me va ni me viene." "Que salga el sol por donde salga." "Me resbala." "Me baño con quimbombó." "Me importa un pito." "Me importa un carajo." "Me importa un rábano."

Estas expresiones son una ventana a la idiosincrasia cubana, reflejando la actitud relajada y a menudo humorística con la que los cubanos enfrentan la vida. Sin embargo, es importante recordar que, aunque estas frases pueden sonar ligeras o cómicas, también pueden ser una forma de expresar frustración o descontento en ciertas situaciones.

