Only in Dade: Peligroso twerking desde carro en movimiento en autopista de Miami

Una mujer en bikini improvisó un peligroso twerking encima de un auto en movimiento que circulaba por la Interestatal-95, en Miami Dade.

Las imágenes -filmadas desde otro carro- muestran brevemente la aventura de la arriesgada bailarina encima del techo del auto y cómo luego pasó a ponerse en pie en una ventanilla, desde donde improvisó un rápido twerking.

"Otro día en la I-95", se puede leer en el perfil de Instagram Only in Dade donde se compartió el video. De inmediato decenas de internautas reaccionaron indignados a la insólita imagen, que se suma a otras locuras similares que a diario documentan los conductores que circulan por la transitada autopista.

Varios comentaristas coincidieron en apuntar que al parecer al insólita bailarina es una transexual.

"En nombre de las mujeres trans, no la reclamamos. Vergonzoso", confirmó una transexual en los comentarios.

"Algunas personas realmente no valoran sus vidas. Selección natural en su máxima expresión"; "No es de Miami, definitivamente material turístico. ¡Deja de venir aquí!"; "Esta gente cul... de gueto que tenemos en Dade es asqueroso. Todas estas mujeres que piensan que tienes que estar quitándote la ropa por todas partes. Ya me cansé", fueron otros comentarios.

"Esto es por lo que tuve que mudarme. Tan ridículo y triste", sentenció otra internauta.