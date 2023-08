Seidy La Niña le pega duro al gym: "Esa maquinita me saca hasta lo último"

Seidy La Niña está dándole duro al gym y poniéndose en forma para ofrecer a su público lo mejor de sí en sus presentaciones artísticas en Miami y en otras ciudades de Florida.

La cantante mostró en sus redes sociales una sesión de entrenamiento y confesó que uno de los aparatos del gimnasio la deja completamente exhausta.

"Esta maquinita... Esta maquinita me saca hasta lo último", dijo La Mulatica entre risas al referirse al aparato de Hack Squat en el gimnasio.

Explicó que ella mantiene un constante entrenamiento porque quiere verse bien físicamente pero también cuida su cuerpo para ser una mejor artista.

"Señores, para ser el mejor, hay que trabajar como el peor", es la curiosa filosofía de La Niña, si de ejercicios y de preparación física se trata.

La cantante en publicaciones recientes ha dejado muy claro que se siente feliz con su cuerpo. Está orgullosa de lo que ha logrado entrenando, con cirugías y con la gracia que Dios le dio.

"Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Yo me miro en el espejo y digo: 'qué bien estoy, qué bien me va, qué bien me veo'" dijo la artista. Comentó que a veces se siente "putiña" y tiene ganas de mostrar al mundo la fiera que lleva dentro.