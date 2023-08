Cubano paga cien mil pesos por asistir a Festival de Cayo Santa María y falla el transporte

Un cubano criticó el fallo en el sistema de transportación para asistir al Santa María Music Fest, en el balneario de la provincia Villa Clara, después de pagar 100,000 pesos por un paquete turístico.

"Muy feo esto, inicio del Festival Cayo Santa María, no hay transporte. Pensé que sería todo organizado, pensé que llegarían los ómnibus según la cantidad de personas que pagaron su paquete. Pagué un paquete de 100,000 pesos cubanos y no aparezco en la lista de pasajeros por haber pagado eso", denunció en un video de Facebook el creador digital identificado como Vámonos Con Juanka.

Según explicó, a los asistentes al festival que contaban con un paquete, los habían citado desde las 7:00 am. en la Villa Panamericana, y muchas horas después solo había llegado un autobús para llevarse un primer grupo de personas, el resto se quedó enojado y a la espera de otro transporte.

"Siete horas esperando el transporte. Me avergüenza que aún no seamos capaces de organizar con calidad, un evento masivo para el cubano y no a pie, sino, para el que pueda pagarlo aún con rebajas y ofertas", expresó.

En su opinión, todo podría haberse evitado si se hubiera controlado la cantidad de participantes en dependencia de los puntos de recogida.

Al parecer, según su hipótesis, la información de las agencias turísticas no llegó en tiempo a la base de datos, "no se tenía idea de la cantidad de personas a transportar aún teniendo ellos los millones de pesos a su lado".

Presuntamente, su autobús llegó aproximadamente a las 2:00 pm.