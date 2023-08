Festival de Cayo Santa María provoca caos en hoteles

Decenas de cubanos que reservaron sus vacaciones en Cayo Santa María se quedaron sin habitaciones donde alojarse debido a que coincidieron con la celebración del festival Santa María Music.

Según informó en Instagram el youtuber Alain Paparazzi Cubano, los responsables de los hoteles sobrevendieron las habitaciones y ello provocó que muchísimas personas se quedaran varadas en la calle.

Un video compartido muestra a numerosas personas protestando en el lobby del hotel Gran Muthu Cayo Santa María y en el Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa, al lado del Cayo Santa María.

El jueves, creador digital identificado como 'Vámonos Con Juanka', quien pagó 100,000 pesos por el paquete turístico, denunció en su muro de Facebook que estuvo siete horas esperando el transporte que lo llevara al balneario en Villa Clara.

"Me avergüenza que aún no seamos capaces de organizar con calidad, un evento masivo para el cubano y no a pie, sino, para el que pueda pagarlo aun con rebajas y ofertas", criticó.

Juanka hizo una directa a las 12:30 pm desde la Villa Panamericana, en ese momento llegó una guagua que no pudo abordar por la multitud que había. Llevaba esperando desde las 7:00 am, en ese tiempo solo habían arribado dos ómnibus que recogieron a un número de personas.

"Esto se pudo haber evitado de haber tenido control sobre la cantidad de participantes según los puntos de recogida, pero todo se ha hecho a la masamba. Evidentemente la información de los burós no llegó en tiempo a la base de datos, no se tenía idea de la cantidad de personas a transportar aún teniendo ellos los millones de pesos a su lado", cuestionó.

El régimen cubano lleva desde junio promocionado el Santa María Music Fest, un mega festival musical previsto para celebrarse desde el jueves 17 y hasta el domingo 20 de agosto en Cayo Santa María, en hoteles regentados por el monopolio cubano Gaviota.

Según el sitio de este "evento cultural único" que incluye cenas, maridajes y conciertos exclusivos, los asistentes podrían optar por paquetes turísticos para alojarse en hoteles del cayo, con precios que oscilaban entre los 970 y 1,095 dólares por tres noches por habitación de dos personas.

Los paquetes ofertados para la estancia contemplaban los hoteles The One Gallery, Grand Sirenis, Grand Aston Cayo las Brujas y Angsana, este último envuelto recientemente en una polémica tras circular una carta de una administrativa del hotel donde se pedía no alojar a cubanos.

Varias celebridades internacionales y nacionales fueron invitadas, como el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, los puertorriqueños Arcángel y Ñengo Flow, el reguetonero Tito el Bambino y el salsero cubano Isaac Delgado, entre otros.