Tragedia en Matanzas: Familia pierde a sus dos hijos ahogados en un río

Una tragedia sumió en el luto a una familia cubana residente en Matanzas, donde dos niños hermanos se ahogaron en un río.

El hecho ocurrió en el poblado de Australia, ubicado en el municipio de Jagüey Grande, y ha conmocionado a toda la comunidad.

El padre de los niños, identificado en Facebook como Carlos Infinito, les dedicó un emotivo homenaje a sus hijos: un varoncito llamado Ernesto Javier, y su hermanita, algo mayor.

"Dios acaba de arrebatarnos lo más bello que teníamos en nuestras vidas. Mis niños, los amo, siempre estarán conmigo, ustedes, que desde el primer momento que los vi me dieron todo el amor de este mundo", expresó.

"Mis chiquiticos, los amo, los adoro y no habrá un momento en esta vida donde mami y yo no los tengamos presentes. Ahora están descansando en ese sueño dónde están. Que Dios me los cuide y me los proteja siempre. Los ama, mami y yo", concluyó.

Cientos de personas han ofrecido sus condolencias a familiares y amigos.

Hasta el momento no han trascendido detalles del suceso, pero en redes sociales se confirmó que los hermanitos se ahogaron en un río.

