Motoristas dan multitudinaria despedida a cubano fallecido en un accidente en Granma

Decenas de motoristas cubanos dieron una sentida y multitudinaria despedida a un joven cubano fallecido esta semana en un accidente en Granma.

Los conductores se agruparon a ambos lados de la calle para acompañar el cortejo fúnebre que trasladó hasta el cementerio local a Rogelier Valdés, quien habría fallecido el 14 de agosto en un accidente ocasionado por un chofer imprudente.

La esposa de la víctima, Kirenia Rodríguez, también lo despidió con un emotivo post de Facebook donde rememora algunas de las vivencias que pasaron juntos.

Publicación en Facebook

"Vida mía que dolor tengo en mi corazón, coño me has dejado sin vida mi pedacito de mi corazón, Rogi mi cielo, mi rey qué dolor has causado en mi vida, a tu familia, por causa de alguien sin control", publicó la joven.

Centenares de personas de la localidad también caminaron detrás del carro fúnebre y aseguraron que el pueblo estaba de luto por la muerte del joven.

Los accidentes de tránsito cobran cientos de vida cada año en Cuba.

Recientemente un joven cubano fallecido en Estados Unidos también fue despedido por amigos motoristas. Familiares y amigos del joven cubano Elvis Matos González, fallecido en un trágico accidente de tránsito en EE.UU, le hicieron un multitudinario homenaje por las calles del Reparto Eléctrico, barrio del municipio habanero Arroyo Naranjo donde nació y se crió.

Un video publicado en redes sociales mostró una caravana de decenas de motocicletas y otros vehículos, presidida por fotos del joven a gran tamaño, que esta semana desfilaron por las calles del citado reparto.