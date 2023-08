Tito el Bambino sobre su concierto en Cayo Santa María: "Un privilegio llevar alegría a mis hermanos cubanos"

El cantante puertorriqueño Efraín David Fines Nevares, popularmente conocido como Tito el Bambino, selló su paso por el Santa María Music Fest con un mensaje dedicado a los cubanos.

"Gracias Señor por darme el privilegio de llevar alegría a mis hermanos cubanos. Dios los bendiga familia", escribió el reguetonero en sus redes sociales acompañado de un video donde resumen su presentación, con la que puso a bailar a decenas de miles de asistentes.

Decenas de seguidores del cantante le agradecieron su presencia en la isla. "Gracias a ti yo no pude ir por razones obvias pero me he visto las directas que han hecho y todos adoraron tu presencia gracias", escribió una admiradora.

"Gracias por visitar nuestra tierra y permitirnos disfrutar de tu gran talento", dijo otro cubano.

Tito El Bambino puso a bailar este jueves a los asistentes al Santa María Music Fest, donde no perdió ocasión de mencionar a Lenier Mesa y pedir un aplauso para él.

Imágenes compartidas en redes sociales y en el propio perfil del evento muestran el buen momento que se vivió cuando el puertorriqueño se subió a la tarima.

En el festival compartió con Charly & Johayron, quienes agradecieron al boricua por sus consejos.

En julio, al confirmar su asistencia al polémico festival, dijo que por primera vez podría estar en Cuba y que lo haría con mucho cariño.