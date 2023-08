Tekashi 6ix9ine y Yailin viajarán a Cuba al Santa María Music Fest

Los reguetoneros Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral viajarán a Cuba para participar en el mega festival musical Santa María Music Fest, un polémico evento que la sociedad civil cubana denuncia como parte de una estrategia de marketing del régimen cubano.

“¡En exclusiva! ¡Por primera vez, Juntos en Tarima! ¡@6ix9ine y Yailin la más Viral! ¡No te lo puedes perder! ¡Compra tus tickets antes que se agoten!”, indicó la organización del Festival en sus redes sociales.

Ambos cantantes acaban de grabar el explosivo tema “Shaka Laka”, una colaboración musical en la que también participa el rapero estadounidense Kodak Black.

El Santa María Music Fest se llevará a cabo entre el 17 y 20 de agosto y tendrá como sede a varios hoteles en Cayo Santa María regentados por el monopolio cubano Gaviota.

Desde el pasado junio se promociona el festival junto a paquetes turísticos que oscilan entre los 970 y 1,100 dólares por tres noches, sin dudas, una alternativa del régimen para aumentar sus ganancias con el turismo.

Artistas como Tito El Bambino han confirmado su asistencia al evento, en el que también actuarán Ñengo Flow y los cubanos Charly & Johayron, Fixty Ordara & Ja Rulay e Isaac Delgado.

Para la activista Salomé García Bacallao, el festival busca beneficiar "al Ministerio de las Fuerzas Armadas, y su consorcio GAESA".

El show ampliamente promocionado "es un insulto a todas las personas que hoy están pasando hambre porque el Ministerio de las Fuerzas Armadas a través de GAESA y en asociación muchas veces con cubanos inescrupulosos, tiene control de toda la comida que se vende en Cuba en una moneda prohibitiva para la mayoría", escribió la joven en sus redes sociales.

Artistas internacionales como La India y Arcángel, incluidos inicialmente en el cartel promocional del evento, anunciaron que no participarán y pidieron la retirada de sus nombres del cartel.

Para asistir al "evento cultural único" que incluye cenas, maridajes y conciertos exclusivos, como ha promocionado el sitio, los asistentes podrán optar por paquetes turísticos para alojarse en hoteles del cayo, con precios que oscilan entre los 970 y 1,095 dólares por tres noches por habitación de hasta dos personas.

Los paquetes ofertados para la estancia contemplan los hoteles The One Gallery, Grand Sirenis, Grand Aston Cayo las Brujas y Angsana, este último envuelto recientemente en una polémica luego de circularse una carta de una administrativa del hotel donde se pedía no alojar a cubanos.

En días recientes, el reguetonero cubano Chocolate MC salió al paso a quienes han criticado el Santa María Music Fest y, en particular, a los que defienden, apoyándolo, se le lava la cara al régimen y se ayuda a la dictadura.

"¿Por qué es que este festival es un festival de la dictadura, por qué este festival le hace daño a mi gente? Explícame por qué este festival le haría daño a mi gente y yo no lo apoyo más", dijo el músico en una directa.

Sobre el festival, Chocolate se mostró convencido de que va a ser un éxito y que abrirá puertas a muchos festivales más, "para que vaya a cantar Jay Z, para que vaya a cantar Madonna, para que vaya a cantar Beyoncé, para que vaya Usher, para que vaya a cantar todo el mundo a Cuba (...) como todos los países".