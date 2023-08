Yotuel arremete contra Lenier Mesa por usar Patria y Vida

El cantante Yotuel Romero, uno de los compositores y cantantes de Patria y Vida, arremetió contra el cantante Lenier Mesa por utilizar el emblema que representa el título de esta canción devenida himno de libertad para los cubanos.

"Es verdad que estuve este sábado en Cuba... No tengo que ver con el festival cubano, no tengo que ver con ese evento, ni estuve ahí", dijo Mesa este lunes, defendiéndose de una serie de rumores que lo asociaban con el Santa María Music Fest celebrado el pasado fin de semana.

Luego de haber compuesto S.O.S. Cuba y otros temas cantándole al sufrimiento de todo un país oprimido por una dictadura y deseando libertad para todos los cubanos, el cantante hizo acto de presencia tras las bambalinas de un evento organizado por GAESA, el conglomerado empresarial en poder de los militares y la cúpula del régimen totalitario cubano.

"No tengo que demostrarle a ningún influencer mi posición política porque sigue siendo la misma. Sigo defendiendo a mis cubanos. Sigo defendiendo a toda mi gente. Sigo diciendo Patria y Vida. Lenier sigue luchando por la libertad de Cuba", dijo este lunes en su alegato en contra de las acusaciones y señalamientos hechos entre cubanos del exilio y la Isla.

Su despedida, invocando el poderoso significado de Patria y Vida, no sentó nada bien a Yotuel, compositor junto a su esposa, Beatriz Luengo, de la canción. Y así se lo hizo saber a través de sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Yotuel Romero

“Lenier, usaste Patria y Vida en tu vídeo de ‘disculpa’ y eso me ha hecho saltar. No metas a Patria y Vida en esto. Patria y Vida es mi hermano Maykel Osorbo 349, que está enfermo en una cárcel de máxima seguridad, para que el mundo sepa lo que se sufre en Cuba cuando tratas de hablar de Libertad y derechos humanos”, le dijo.

Aclarando que no cuestionaba su decisión de viajar a la isla, Yotuel le hizo notar la diferencia entre “decisiones personales” y “el descaro de quien va a Cuba a promocionar una realidad ajena a mi gente, y para limpiarse dice que es Patria y Vida”.

“No se puede obviar los millones de personas que han salido y siguen saliendo huyendo con sus hijos, jugándose la vida en la profundidad del Caribe en un trozo de madera o en neumáticos rotos, y regresar en avión privado diciendo que eres Patria y Vida”, le explicó Yotuel a Mesa, quien parece haber viajado a Cuba en un jet privado junto a otros músicos.

Para el ex integrante de Orishas, no puede haber veleidades ni incoherencias entre los que denuncian a la dictadura y reclaman un cambio en Cuba que traiga derechos y libertades negados por más de sesenta años de régimen comunista.

“Sorry pero no. Siempre he dicho que Patria y Vida es de todos, pero el que no respeta el dolor del pueblo…, ese no es Patria y Vida”, dijo Yotuel, recomendándole que buscase otra frase que decir en ocasiones como esta, en la que la decisión de Lenier ofendió a tantos cubanos.

“Y que se unan contigo los que quieren seguir yendo los fines de semana en avión privado con sus amigos a darle promoción a una dictadura cubana que nos tiene a todos sufriendo”, concluyó Yotuel, felicitando el cumpleaños de Maykel Osorbo, quien cumplió cuarenta años el domingo tras las rejas de la prisión donde permanece encarcelado hace más de dos años por ejercer su derecho a la libre expresión.