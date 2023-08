Emotivo reencuentro de boxeador Robeisy Ramírez con su hija tras 5 años sin verse

El boxeador cubano Robeisy Ramírez se reencontró en Brasil con su hija Renata a quien no veía desde 2018 cuando abandonó Cuba.

“El optimista en mí siempre lo supo. Hay historias con final feliz. Cuando me marché de Cuba lo dejé todo. Hasta un pedazo de mi corazón las circunstancias me arrancaron. Lo que no perdí fue la esperanza ni la promesa de padre de volvernos a ver. Tras 5 años de una inquietante espera, hoy estamos juntos Renata, la promesa cumplida y mi corazón está de nuevo lleno. ¡Te amo, hija!”, escribió Robeisy en Twitter donde compartió un emotivo video del reencuentro.

Recientemente, Ramírez fue noticia cuando retuvo su cinturón mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras imponerse por nocaut técnico al japonés Satoshi Shimizu, en una pelea marcada por la polémica extradeportiva luego de las injustas condiciones impuestas por la embajada de Cuba en Japón a los organizadores del evento.

Ramírez se enteró a escasas horas de la celebración de la pelea, de que no se podría escuchar el himno nacional cubano ni tampoco podría usar la bandera en su short ni de ninguna otra manera por expresa prohibición del régimen.

Tras el anuncio, el boxeador cubano recibió el masivo apoyo de deportistas y artistas cubanos, clamor al que se unieron muchos ciudadanos de a pie.

Hace apenas unos días, el campeón cubano recibió un homenaje de parte de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la ciudad de Miami, momento que aprovechó para ratificar su cubanidad y decir que Miami lo hace sentirse más cerca de la isla.