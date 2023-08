Cadena hotelera Islazul suspende servicios en efectivo en Camagüey

La cadena hotelera Islazul suspendió los servicios de pago en efectivo en Camagüey, en medio de un proceso de bancarización para incentivar el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en la isla, donde ni los cajeros cuentan con efectivo.

"Tenemos novedades. A partir de hoy nuestra Agencia de Ventas y todos los Hoteles de Islazul Camagüey solo se aceptará el pago electrónico exclusivo través de POS para tarjetas magnéticas, así como a través de las plataformas de pagos Transfermóvil y Enzona de todos los productos y servicios de nuestras instalaciones", dijo el perfil de la cadena hotelera en Facebook.

Captura de Facebook / Sucursal Islazul Camagüey

A inicios de este mes, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros se dio luz verde a la propuesta del Banco Central de Cuba (BCC) anunciada por su presidente, Joaquín Alonso Vázquez, para garantizar que el dinero de los cubanos no salga de la institución financiera.

El funcionario justificó que en los dos últimos años han salido del banco 1000 millones de pesos –por la vía de extracción de salarios, extracciones de cuentas de actores económicos para comprar mercancías, etc– que no han regresado, por lo que se proponía la bancarización para "transparentar el dinero que sale y no entra", porque "todo el efectivo que se está quedando fuera del banco es propicio para actividades no muy ortodoxas".

Varias dependencias anunciaron la suspensión del cobro en efectivo en sus oficinas comerciales, como la Empresa Eléctrica.

En medio del proceso, y tras el déficit del efectivo de cajeros, la venta de moneda nacional en efectivo podría convertirse en un nuevo y lucrativo negocio en Cuba, como reveló una publicación que se ha viralizado donde se ofrece efectivo.